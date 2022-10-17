عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبراء التعليم يكشفون أهمية التخصصات البينية في الجامعات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، أنه لا يمكن الاستغناء عن الكليات الأم، مشددا على أن التوسع في التخصصات البينية التي تواكب سوق العمل .

وأضاف أن البرامج البينية فى مراحل الدراسات العليا أهمية قصوى فى النهوض بمنظومة البحث العلمى، حيث تأتى الحاجة الملحة للدراسات وبحوث بينية لمواجهة مشكلات عالمية ومحلية مركبة، مثل العشوائيات والتلوث وارتفاع معدلات الانبعاث الحرارى.

ونوه بأنه لا يمكن الاستغناء عن الدراسات الأساسية او العلوم الأساسية او البحث العلمي الأساسي في التعليم المتبين أو الدراسات البينية سواء في المرحلة الاولي او الدراسات العليا لأنه العمود الفقري للتعليم الأساسي بما فيها الدراسات البينية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فتح الله، القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أنه يجب وقف القبول بالتخصصات الراكدة والمشبعة جزئيًا، ليتم تصحيح أوضاع الخريجين بحلول اكثر عمقا، تهدف الى التقليل من نسب العاطلين عن العمل، والبطالة بين صفوف الخريجين.

وأشار استاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أهمية إعداد دراسات تبين احتياجات السوق المحلي الخدماتية والصناعية والمعلوماتية، ومقارنتها مع التخصصات الجامعية، لمعرفة ما هو مطلوب في سوق العمل، بالاضافة الى اعداد دراسة توضح الية تصدير الكفاءات الى الخارج.

txt

بعد إعدام الكتاكيت.. عميد زراعة: أسعار الدواجن لن تستمر في الارتفاع كثيرا

txt

التخصصات البينية بالجامعات في ميزان خبراء التعليم.. تواكب احتياجات أسواق العمل وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة 2030.. وتطور مهارات وقدرات الطلاب

txt

وظائف 2030.. تخصصات جامعية تواكب سوق العمل العالمي والمحلي

txt

حقوق عين شمس تعقد ندوة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر

txt

إنشاء أول أكاديمية للبناء الرقمى بين جامعة بدر وAIDIGITS Group.. صور

txt

تنسيق الدبلومات الفنية.. تقليل الاغتراب مفتوح للمرفوضين من الكليات التكنولوجية

txt

لقاء تعريفي لقسم اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد بألسن عين شمس

txt

أستاذ وراثة دواجن: الصناعة تواجه تحديات كبرى عالميا

txt

فريق علوم عين شمس يفوز بالمركز الأول على مستوى الجامعات المصرية

txt

جامعة عين شمس تطلق "دور المرأة في التحول الأخضر "

وأوضح الخبير التربوي، أن الفترة الراهنة تتطلب تضافر جهود الوزارات المختصة، لحصر احتياجات سوق العمل من التخصصات التي تتلاءم مع أعداد الخريجين بما يدعم زيادة معدلات تشغيل طلاب الجامعات والحد من البطالة.

وقال الدكتور محمد فتح الله، إن ربط مخرجات التعليم بسوق العمل فكر صائب ضروري العمل عليه بشكل أكثر فعالية، معقبا “ يعني مثلا محتاجين في التعيين 20 ألف مهندس واتخرج 45 ألفا بالعام فما مصير المتبقي من الحصول علي عمل بنفس مجاله؟” لذا يجب وضع دراسات وبيانات دقيقة هدفها تلبية احتياج سوق العمل وتوزيع الخريجين بشكل دقيق.

وأضاف "فتح الله" أن التعليم ماقبل الجامعي منذ الروضة والتمهيدي وحتى الثانوية العامة يجب ان يشمل كل ذلك استراتيجية وطنية يتم بموجبها تحديد احتياج سوق العمل وربطها مع التعليم في مسار واحد .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

بعد تصرّف ابنه أمام مستشفى شيرين .. فيديو مفاجئ من والد حسام حبيب

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

كولر رافض حضورهم التدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

بلطجة وعلاقات نسائية.. سامر المدني يعيش واقع أغانيه الشعبية.. ما القصة؟

التموين تحدد سعر رغيف الفينو و10 آلاف جنيه غرامة المخالفين

كان فاضله سنتين ويبقى طبيب.. محمد سقط من الطابق السادس في الكلية

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان لـ نواب دمياط : لازم تعزموا القطر زي الشراقوة

الرئيس يوجه بتبسيط إجراءات الاستثمارات الصناعية والتواصل المستمر مع ذوي الخبرة

جماعة إجرامية.. ننشر أبرز اتهامات لـ7 أطباء في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بكرداسة

قطع المياه 10 ساعات في مناطق بالهرم وفيصل

خالد الغندور: الأهلي قدم المباراة الأقوي أفريقيا وعبد القادر أفضل من سافيو

أثرياء أمريكا في حضرة أبو الهول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استغنت عن حاجتين | ظهور مميز لـ زوجة حمدي الميرغني .. شاهد

نائل المصري يحتفل بعيد زواجه الأول من ابنة بيل جيتس.. فيديو وصور

يحتاج متابعة فقط… جمال شعبان يكشف عن مرض منتشر.. اعرف الأعراض

بعد تألقها في عيد ميلادها.. فستان مي عمر يثير الجدل|سعر غير متوقع

فيديو

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

سجلتها صوت وصورة.. إلهام شاهين تكشف عن مصير وصيتها بعد رفض أسرتها

بتوجيهات رئاسية.. وفد طبي مصري في غزة لإجراء عمليات كبرى بمستشفيات القطاع |شاهد

مدمنة وتحتاج شهرًا للعلاج.. محامي شيرين عبدالوهاب يؤكد كلام شقيقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ