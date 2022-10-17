بوتين لن يهزم في أوكرانيا.. إعلام أمريكي يرد على تصريحات بايدن

قال بيتر فان بورين، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرأي العام في أمريكا حول إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا لا معنى له.

وكتب بورين في مقال لصحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، أن “البيت الأبيض يخشى أن تلجأ روسيا إلى هذه الوسيلة في حالة الفشل التام".

وأضاف: “من الصعب تخيل بيان أبعد ما يكون عن الحقيقة. بوتين ليس في خطر الهزيمة في أوكرانيا. إذا كنت مهتمًا بما تبدو عليه الهزيمة، فراجع ما حدث في كابول في عام 1989 أو 2021”.

وأشار المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه لا يوجد سيناريو واحد معقول يكون من المفيد لروسيا أن تستخدم السلاح النووي.

وأوضح أنه في الوقت نفسه، فإن تهديدات واشنطن ردا على ضربة افتراضية لا يمكن الدفاع عنها، لأن الولايات المتحدة، في سياق الوضع في أوكرانيا، تفضل أن تقتصر على إظهار العدوانية.

وفي وقت سابق، قال بايدن إنه لأول مرة منذ الحرب الباردة وأزمة الكاريبي، أصبح العالم مهددًا بحرب نووية، وألقى باللوم على روسيا في ذلك.

وفي وقت لاحق، أوضح البيت الأبيض أن تصريح الزعيم الأمريكي بشأن تهديد "هرمجدون النووي”ة لم يكن مبنيًا على بيانات جديدة من المخابرات الأمريكية، التي لا تزال لا ترى أي بوادر على استعداد موسكو لاستخدام الأسلحة النووية.

وفي وقت لاحق، أوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يؤمن بإمكانية استخدام الرئيس الروسي للأسلحة النووية، لكن واشنطن تناقش إمكانية حدوث مثل هذا التطور للأحداث.