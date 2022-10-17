عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين لن يهزم في أوكرانيا.. إعلام أمريكي يرد على تصريحات بايدن

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال بيتر فان بورين، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الرأي العام في أمريكا حول إمكانية استخدام روسيا للأسلحة النووية في أوكرانيا لا معنى له.

وكتب بورين في مقال لصحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، أن “البيت الأبيض يخشى أن تلجأ روسيا إلى هذه الوسيلة في حالة الفشل التام".

وأضاف: “من الصعب تخيل بيان أبعد ما يكون عن الحقيقة. بوتين ليس في خطر الهزيمة في أوكرانيا. إذا كنت مهتمًا بما تبدو عليه الهزيمة، فراجع ما حدث في كابول في عام 1989 أو 2021”.

وأشار المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه لا يوجد سيناريو واحد معقول يكون من المفيد لروسيا أن تستخدم السلاح النووي. 

دعوة للتهدئة.. الولايات المتحدة تطرح التفاوض مع روسيا للحد من التسليح

بسبب الضربات الروسية.. وزير خارجية أوكرانيا يخاطب الاتحاد الأوروبي من ملجأ للقنابل

وأوضح أنه في الوقت نفسه، فإن تهديدات واشنطن ردا على ضربة افتراضية لا يمكن الدفاع عنها، لأن الولايات المتحدة، في سياق الوضع في أوكرانيا، تفضل أن تقتصر على إظهار العدوانية.

وفي وقت سابق، قال بايدن إنه لأول مرة منذ الحرب الباردة وأزمة الكاريبي، أصبح العالم مهددًا بحرب نووية، وألقى باللوم على روسيا في ذلك.

وفي وقت لاحق، أوضح البيت الأبيض أن تصريح الزعيم الأمريكي بشأن تهديد "هرمجدون النووي”ة لم يكن مبنيًا على بيانات جديدة من المخابرات الأمريكية، التي لا تزال لا ترى أي بوادر على استعداد موسكو لاستخدام الأسلحة النووية.

وفي وقت لاحق، أوضح الرئيس الأمريكي أنه لا يؤمن بإمكانية استخدام الرئيس الروسي للأسلحة النووية، لكن واشنطن تناقش إمكانية حدوث مثل هذا التطور للأحداث.

البيت الأبيض أمريكا واشنطن روسيا الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية أوكرانيا بوتين موسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعدام الكتاكيت.. مفاجأة صادمة بخصوص أسعار الدواجن والبيض الآن

راجل زي الألماظ .. رقم صادم لـ مَهر شيرين من حسام حبيب

بعد تصرّف ابنه أمام مستشفى شيرين .. فيديو مفاجئ من والد حسام حبيب

الحق اشتري| هبوط قوي في أسعار الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

كولر رافض حضورهم التدريب | شوبير يعلن اقتراب رحيل ثنائي الأهلي

بلطجة وعلاقات نسائية.. سامر المدني يعيش واقع أغانيه الشعبية.. ما القصة؟

أمطار بـ 6 محافظات | الأرصاد توجه تنبيهًا عاجلًا لطلاب المدارس .. فيديو

التموين تحدد سعر رغيف الفينو و10 آلاف جنيه غرامة المخالفين

موضوعات متعلقة

فاينانشال تايمز: مساحة المناورة لبايدن مع السعودية محدودة

موسكو تعلن انتهاء التعبئة الجزئية للجيش الروسي وإغلاق مكاتب التجنيد

بسبب الضربات الروسية.. وزير خارجية أوكرانيا يخاطب الاتحاد الأوروبي من ملجأ للقنابل

القرم روسية وستدافع عنها نوويا.. إيلون ماسك يواصل إثارة الجدل

غدر روسي.. زيلينسكي يكشف تفاصيل الهجوم علي العاصمة الأوكرانية

للحد من القروض المتعثرة.. تعليمات عاجلة من البنك المركزي السعودي

مكتوبة على طائراتها الهجومية .. روسيا توجه رسالة لـ أوكرانيا | شاهد

هجوم روسي خاطف على كييف والأوكرانيون يحاولون إسقاط الطائرات المسيرة بالبنادق

ترشيحاتنا

الذهب يتراجع 5 جنيهات في ختام تعاملات اليوم

الحق قبل الحذف.. خدمات جديدة لأصحاب البطاقات التموينية على بوابة مصر الرقمية

روسيا تعلق على ضرب نظام الطاقة والبنية التحتية في أوكرانيا

معروف بأراءه الحاده.. راغدة شلهوب: قلقت من حلقة أحمد كريمة لهذا السبب

بوتين لن يهزم في أوكرانيا.. إعلام أمريكي يرد على تصريحات بايدن

تعرف على تعديلات لائحة الزمالك الجديدة.. وموقف فيريرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان خيالي.. سيرين عبد النور تستعرض أناقتها في موريكس| شاهد

خبير مناعة يوضح أسباب الهلع العالمى من الكوليرا|تفاصيل

افتتاح معرض كاريكاتير "كوبا ومصر.. ثقافات توحدنا".. غدا

إفتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. فيديو

فيديو

إفتتاح مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.. فيديو

تفاصيل ترحيل الإمارات لمصري بسبب قص شعر غير المحجبات.. تغطية خاصة

تفاصيل أسعار الذهب والدولار .. تغطية خاصة

سجلتها صوت وصورة.. إلهام شاهين تكشف عن مصير وصيتها بعد رفض أسرتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ