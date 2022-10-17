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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موسكو تعلن انتهاء التعبئة الجزئية للجيش الروسي وإغلاق مكاتب التجنيد

الجيش الروسي
الجيش الروسي

أعلن عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، انتهاء التعبئة الجزئية في المدينة وإغلاق مكاتب التجنيد العسكري.

وقال سوبيانين في بيان: “وفقا لمعلومات المفوض العسكري لموسكو، فإن مهام التعبئة الجزئية، التي أنشئت على أساس مرسوم الرئيس وتكليف وزارة الدفاع، قد اكتملت بالكامل”.

وأضاف: “ستغلق مكاتب التجنيد العسكري في 17 أكتوبر 2022، في الساعة 14:00. الاستدعاءات المرسلة في عملية التعبئة إلى مكان الإقامة والشركات لا تزال صالحة”.

وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن التعبئة الجزئية للمواطنين الروس، وهي خطوة هددت بتصعيد غزوه المتعثر لأوكرانيا بعد سلسلة من الهزائم التي تسببت في تبادل الاتهامات في موسكو.

وقال بوتين في خطاب إنه سيستخدم “كل الوسائل المتاحة لنا”، بل إنه أثار شبح الأسلحة النووية، إذا اعتبر أن “السلامة الإقليمية” لروسيا معرضة للخطر.

وفي وقت سابق، قال مسؤول إن الحرس الوطني الروسي انتشر في أنحاء البلاد بسبب “الهجمات المتزايدة” على مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية منذ قرار الرئيس فلاديمير بوتين بتعبئة قوات الاحتياط جزئيا للقتال في أوكرانيا.

وتم تعزيز الإجراءات الأمنية في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية في عدد من المدن، بما في ذلك موسكو، حسبما أعلن نائب مجلس الدوما ألكسندر خينشتاين في منشور على قناته على “تلجرام”.

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وكتب خينشتين: “فيما يتعلق بالهجمات المتزايدة على مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية، اتخذ الحرس الروسي تدابير لحمايتها. بالإضافة إلى ذلك، يتم تضمين المكاتب على طرق وحدات الدوريات من الحراس غير الإداريين في جميع أنحاء البلاد”.

وبعد أن أعلن بوتين عن تعبئة جزئية في روسيا في 21 سبتمبر، تزايدت الهجمات وحالات الحرق العمد في مكاتب التسجيل والتجنيد العسكرية والإدارات المحلية.

وأشار خينشتاين إلى أن السلطات تعتقل أولئك الذين يستهدفون مكاتب التجنيد، “على سبيل المثال، عند محاولة إلقاء زجاجة حارقة”، على حد قوله.

وكانت هناك هجمات في مناطق في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في موسكو ونوفوسيبيرسك وكازان وإيفانوفو وكراسنويارسك نوفجورود ونيجنفارتوفسك وريازان وسفيردلوفسك وفورونيج.

كما أضرمت النيران في مكاتب حكومية بقنابل المولوتوف في مناطق متعددة من روسيا، بما في ذلك في تولياتي، وهي مدينة تقع على نهر الفولجا في غرب روسيا، وفي مدينة لومونوسوف، وهي جزء من سان بطرسبرج، وفي مدينة جاي، في منطقة أورينبورج الروسية.

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