ارتفاع حصيلة تحطم مقاتلة روسية إلى 13 قتيلاً وانتهاء عمليات البحث.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، ارتفاع حصيلة تحطم مقاتلة روسية قرب أوكرانيا إلى 13 قتيلاً وانتهاء عمليات البحث.

ووفقا للتقرير، أعلنت السلطات الروسية هذا اليوم الثلاثاء أن 13 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في سقوط مقاتلة روسية من طراز سوخوي-34 وتحطّمها بمبنى سكني في جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث تحت الأنقاض.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الحالات الطارئة قولها إن "فرق الإنقاذ أنهت البحث تحت الأنقاض، في المحصّلة، لقي 13 شخصاً مصرعهم، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 19 آخرون بجروح".

وأدى سقوط المقاتلة إلى اندلاع النيران في المبنى السكني المؤلف من 9 طوابق والذي يناهز عدد قاطنيه 900 شخص.