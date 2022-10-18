عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ارتفاع حصيلة تحطم مقاتلة روسية إلى 13 قتيلاً وانتهاء عمليات البحث.. فيديو

تحطم مقاتلة روسية
تحطم مقاتلة روسية

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، ارتفاع حصيلة تحطم مقاتلة روسية قرب أوكرانيا إلى 13 قتيلاً وانتهاء عمليات البحث.

ووفقا للتقرير، أعلنت السلطات الروسية هذا اليوم الثلاثاء أن 13 شخصاً على الأقل، بينهم ثلاثة أطفال، قتلوا في سقوط مقاتلة روسية من طراز سوخوي-34 وتحطّمها بمبنى سكني في جنوب روسيا قرب الحدود مع أوكرانيا، مشيرة إلى انتهاء عمليات البحث تحت الأنقاض.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الحالات الطارئة قولها إن "فرق الإنقاذ أنهت البحث تحت الأنقاض، في المحصّلة، لقي 13 شخصاً مصرعهم، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب 19 آخرون بجروح".

وأدى سقوط المقاتلة إلى اندلاع النيران في المبنى السكني المؤلف من 9 طوابق والذي يناهز عدد قاطنيه 900 شخص.

​أوكرانيا​ و​روسيا أوكرانيا مقاتلة روسية وكالات الأنباء الروسية فرق الإنقاذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

أزمة في الأهلي بسبب حسين الشحات .. تفاصيل

وصلني نسخة منه.. شبانة يعلن قيمة عقد إمام عاشور مع الزمالك ومدته

ترشيحاتنا

الدولار يسجل 19.72جنيه.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم 18 أكتوبر

أوكرانيا تتهم روسيا باختطاف اثنين من المسئولين في محطة زابوريجيا

حدث نادر.. يوروستار تلغي خدمة القطارات بسبب إضراب عمال فرنسا

العظمى 28 على القاهرة .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء18-10- 2022

عامل نفسه بنت| سيدة بمحكمة الأسرة: زوجي بيبعت صوري للرجالة مقابل فلوس

فرج عامر: محمد صلاح وقع جوارديولا على الأرض من مرارة الهدف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لابنة شيرين عبد الوهاب بعد دخول والدتها المستشفى.. صور

بإطلالة جذابة.. شاهيناز تنشر فيديو جديد لها على إنستجرام |شاهد

فوائد خارقة.. عشبة الشيح تحميك من امراض خطيرة

يعيش مع 32 قصة غير مكتملة.. شيهان كاروناتيلاكا الفائز بالبوكر للرواية 2022

فيديو

صلاح وهالاند والأقرب للفوز بالمونديال.. دوديك أسطورة ليفربول يتحدث لصدى البلد |فيديوجراف

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

البسوا شتوي بالليل .. موعد سقوط الأمطار بالقاهرة وتحذير من الأرصاد

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ