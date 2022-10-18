لتوفير فرص عمل .. محافظ أسوان: طرح المحلات والوحدات الإدارية في المولات التجارية

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعا لاستعراض الجهود المبذولة من أجهزة المحافظة فى هذا الشأن لفتح آفاق جديدة للتشغيل والارتقاء بالخدمات المتنوعة .

ويأتي ذلك فى إطار سعى المحافظة الجاد لتوفير فرص عمل حقيقية مباشرة وغير مباشرة للشباب الأسوانى من خلال استغلال المزايا النسبية واستثمارها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية على مراحل .

وقد حضر الإجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بجانب الدكتور حسن الشقطى المستشار الإقتصادى بالمحافظة، بالإضافة إلى مديرى المناطق الصناعية والتخطيط العمرانى والإستثمار والذى شهد آلية طرح المحلات والوحدات بمولات الذهب بميدان المحطة ، وسوان 1 أمام إستاد أسوان الرياضى ، وسوان 2 بالسيل الجديد ، وأكتوبر إسكوير بفندق دار الشباب ، وكذا المركز الطبي المتكامل بمول الصداقة الجديدة ، وأيضاً الحديقة النباتية ، وحى اللوتس ، وغيرها من الأنشطة الأخرى .

وخلال الإجتماع شدد محافظ أسوان على أهمية زيادة مدد الإيجارات للمحلات ، والوحدات الإدارية وغيرها ضمن المستهدف طرحهم بالمزاد العلنى وبنظام حق الإنتفاع بالمولات التجارية الجديدة بحيث لا يقل عن 10 سنوات فأكثر ، مع التجديد فى حالة الإنتظام ليساهم ذلك فى تحقيق الإستقرار المالى والمعيشى للمستثمرين .

ولفت إلى أن طرح هذه المحلات والوحدات بعدد من المولات فى مواقع متعددة ومتميزة داخل مدن المحافظة سيعمل على زيادة المزايا التنافسية ، والإرتقاء بالخدمات التجارية والترفيهية والسكنية ، فضلاً عن الأنشطة المتنوعة التى تلبى إحتياجات هذه المناطق .

الخريطة الإستثمارية للأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية

وكشف اللواء أشرف عطية عن أن الخريطة الإستثمارية للأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية ستشمل إقامة أكبر مول تجارى وترفيهى وسكنى بمدينة نصر النوبة بمساحة 3350 م2 سيتم طرح وحداته بالمزاد العلنى بنظام الإيجار التمليكى ، ليتواكب ذلك مع طرح محلات بمبنى عمر أفندى بمدينة كوم أمبو ، وأخرى بسويقة مدينة دراو .

وأكد أشرف عطية إلى أنه سيتم أيضاً إقامة مدرسة أهلية للمراحل التعليمية المختلفة بحى اللوتس على مساحة 7 ألاف م2 لتوفير الخدمة التعليمية بجودة عالية ، كما أنه سيتم طرح محلات مينى مول بنفس الحى ، وكذا طرح محلات وبازارات بالحديقة النباتية ، علاوة على طرح كافتيريا السوق السياحى بمساحة 1764 م2 .