الأهلي يواجه المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر 11 ديسمبر المقبل

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقاولون العرب على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ‏يوم 11 ديسمبر المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر موسم 2021-2022، وذلك وفقًا للمواعيد التي ‏أعلنتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة.‏

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر على حساب فريق مصر المقاصة ‏بالفوز بهدف دون رد.‏

ويختتم الأهلي غدا استعداداته لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن ‏منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.‏

كان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قد منح الفريق راحة اليوم، على أن يستأنف تدريباته ‏صباح غد على ملعب التتش.‏