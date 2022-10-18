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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يواجه المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر 11 ديسمبر المقبل

صدى البلد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقاولون العرب على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، ‏يوم 11 ديسمبر المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر موسم 2021-2022، وذلك وفقًا للمواعيد التي ‏أعلنتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة.‏

وتأهل الأهلي إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر على حساب فريق مصر المقاصة ‏بالفوز بهدف دون رد.‏

ويختتم الأهلي غدا استعداداته لمباراة الإسماعيلي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، ضمن ‏منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.‏

كان الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قد منح الفريق راحة اليوم، على أن يستأنف تدريباته ‏صباح غد على ملعب التتش.‏

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المقاولون العرب استاد الأهلي we السلام بطولة كأس مصر لجنة المسابقات باتحاد الكرة

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