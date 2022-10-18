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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الصلاة وشخص نائم أمامي علامة لقرب موته.. أزهري يجيب

صدى البلد

حقيقة كراهة الصلاة وشخص نائم أمامي .. قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إن موضع سجود المصلي هي نهاية حدود الصلاة بالنسبة له وبالتالي فيجوز الصلاة إذا كان أمامه شخص نائم، لافتا إلى انه لا يوجد كراهة في ذلك أو تأثير على صحة الصلاة .

وأضاف الأطرش في تصريح لـ "صدى البلد ردا علىسؤال ما حكم الصلاة وشخص نائم أمامي ؟  أن النبي كان يصلي وأمامه عائشة معترضة، فلا حرج في ذلك.

وأوضح الأطرش أن من يقول بمكروهية الصلاة وشخص نائم أمامك لأنه من باب التشاؤم بأن هذا الشخص سيموت أو من هذا القبيل فهذا فكر العوام وموروثات خاطئة، ولكن المهم أن ألا ينشغل المصلي بالشخص النائم وأن يكون نظره في موضع سجوده .

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حكم المرور أمام شخص يصلي

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك ما يسمى السترة في الصلاة ومعناها أن المصلي يضع سترة عند موضع سجوده وهو يصلي منفردا حتى لا يأتي أحد ويمر من أمام المصلي لقول النبي "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا منه" وهذا يدل على أن هناك إثما على من يمر أمام المصلي.

وأشار إلى أن الفقهاء بعد ذلك قالوا إن هذا الحديث ينطبق على من جعل سترة أمامه في الصلاة ومن تجاوز السترة ومر من أمامه فعليه الوزر، وعلى المصلي ألا يقصر في وضع السترة حتى يحذر من حوله في المرور.

عبد الحميد الأطرش حدود الصلاة الص لاة حكم المرور أمام شخص يصلي

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