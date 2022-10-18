عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

من شك في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة.. الإفتاء: دعاء الاستفتاح أحد هيئاتها

من شك في قراءة الفاتحة
من شك في قراءة الفاتحة

من شك في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة ماذا يفعل  ؟ ، لعله حال الكثير من الناس ممن تزاحمهم هموم الحياة على سجادة الصلاة فيتيهون ويحتارون ويشكون وينسون ما إذا قراءوا الفاتحة أم لا وهل ركعوا ركعتين أم واحدة وبأي ركعة هم؟، وحيث إن قراءة سورة الفاتحة شرط من شروط الصلاة ومن أركانها فهذا ما يضفي أهمية كبير لسؤال من شك في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة ماذا يفعل ؟، فهي الركن الذي لا ينبغي التهاون فيه.

ما ثواب ذكر اللهم إني أشهدك؟.. الإفتاء: به 10 أسرار تحقق المعجزات

تقول لأمها زوجي وأبنائي أهم منك .. الإفتاء توضح عقوبتها بالدنيا

من شك في قراءة الفاتحة

من شك في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة ماذا يفعل  ؟، قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدخول في الصلاة يكون بالتكبير ( بقول الله أكبر) ثم دعاء الاستفتاح وبعده قراءة سورة الفاتحة مباشرة.

وأوضح “شلبي” في فيديو بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع اليوتيوب في إجابته عن سؤال: (من شك في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة ، ماذا يفعل ؟، حيث دائمًا أتحير أثناء الصلاة هل قرأت الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح أم لا فماذا أفعل؟)، أن دعاء الاستفتاح هو أول الصلاة ومن المفترض ألا يكون هناك حيرة أو توهة في بداية الصلاة.

وأضاف أن الدخول في الصلاة يكون بالتكبير ( بقول الله أكبر) ثم دعاء الاستفتاح وبعده قراءة الفاتحة مباشرة، فإذا حدث أن تحير المُصلي ما إذا كا قرأ سورة الفاتحة بعد دعاء الاستفتاح أم لا في بداية الصلاة وتاه، فلا داعي من ترديد دعاء الاستفتاح أصلاً، حيث إن دعاء الاستفتاح هو هيئة من هيئات الصلاة وليس ركنًا كالفاتحة.

وتابع: فإذا كان المُصلي لديه تركيز فهذا خير وبركة ويردد دعاء الاستفتاح ، أما إذا كان هذا الدعاء سيتسبب في تيه المُصلي وشكه فيما إذا كان يقرأ الفاتحة أم لا فلا داعي لقوله، وعلى المصلي حينئذ أن يشرع في الصلاة بقول الله أكبر ثم يبدأ في قراءة الفاتحة مباشرة دون الحاجة لدعاء الاستفتاح، إذن فدعاء الاستفتاح يقال أولاً في بداية الصلاة ثم تُقرأ الفاتحة ، وإذا تسبب في إشكال للمُصلي فعليه بقراءة الفاتحة فقط.

وأكد أنه لا تقبل الصلاة إلا بقراءة سورة الفاتحة فقد فرض الله على كلّ مسلمٍ قراءة سورة الفاتحة في كلّ ركعةٍ يؤدّيها، وجُعلت ركنًا من أركان الصلاة لا تُقبل الصلاة إلّا بها، يكرّرها العبد على الأقل سبعة عشرة مرة كل يومٍ، وذلك مصداقًا لقول رسول الله- صلّى الله عليه وسلّم-: (لا صَلاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفاتِحَةِ الكِتابِ)، وقال رسول الله: (كلُّ صلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بفاتحةِ الكِتابِ فهي خِداجٌ كلُّ صَلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بفاتحةِ الكِتابِ فهي خِداجٌ كلُّ صلاةٍ لا يُقرَأُ فيها بفاتحةِ الكِتابِ فهي خداجٌ)، ويُقصد بلفظ خِداج الفساد، قراءة سورة الفاتحة في الصلاة تتحقّق فيها المناجاة بين العبد وربه، وعلى المصلّي أن يستحضر المعاني السابقة؛ ليحقّق الصلة بينه وبين ربه.

من شك في قراءة الفاتحة من شك في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة شك في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة شك في قراءة الفاتحة الإفتاء دار الإفتاء قراءة سورة الفاتحة دعاء الاستفتاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش عاوز أشوفها تاني .. تعليق صادم من حسام حبيب بعد رفض شيرين عبد الوهاب زيارته

معرفش حد بالاسم ده ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته

اشتري شبكتك بسرعة الجرام بـ950 جنيهًا الآن.. مفاجأة صادمة بشأن أسعار الذهب

طلاق آيتن عامر بشكل نهائي| وفاء تفجر مفاجأة لأول مرة | فيديو

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

أزمة في الأهلي بسبب حسين الشحات .. تفاصيل

السر في الأعلاف.. أزمة الدواجن من ارتفاع الأسعار لتدخل الحكومة|القصة الكاملة

كلهم حضروا إلا الفرعون.. لماذا غاب محمد صلاح عن حفل البالون دور؟

ترشيحاتنا

من البالطو الأبيض إلى الكفن.. طالب صيدلة يسقط من الدور السادس بالفيوم

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد

من شك في قراءة الفاتحة أثناء الصلاة.. الإفتاء: دعاء الاستفتاح أحد هيئاتها

وزير الصحة: 165 ألف مواطن يغسلون الكلى على نفقة الدولة 3 مرات أسبوعيا

هبوط قوى لـ الدولار عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الجيزة: الغلق المؤقت بشارع السودان لتركيب كمر محور الفريق كمال عامر يستمر لـ5 أيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. شاهيناز تنشر فيديو جديد لها على إنستجرام |شاهد

فوائد خارقة.. عشبة الشيح تحميك من امراض خطيرة

يعيش مع 32 قصة غير مكتملة.. شيهان كاروناتيلاكا الفائز بالبوكر للرواية 2022

بتوب اسود.. رضوى الشربيني تثير ضجة من الطائرة

فيديو

بسبب المشهد الجريء.. راغدة شلهوب: اتخضيت من رد فعل ميار الببلاوى.. فيديو

البسوا شتوي بالليل .. موعد سقوط الأمطار بالقاهرة وتحذير من الأرصاد

لأول مرة.. وفاء عامر تعلق على طلاق شقيقتها آيتن: ماحدش بيدخل بينهم

ليفربول ضد مان سيتي.. ما سر عداء برناردو سيلفا للفرعون محمد صلاح؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ