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ديني

هل مرور شخص أمام المصلي يبطل صلاته ؟.. أمين الفتوى يجيب

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:01 ص
حكم المرور أمام المصلين
حكم المرور أمام المصلين
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "ما شروط أو مواصفات الحائل الذي يوضع أمام المصلي لمنع المرور من أمامه وما هو التصرف الشرعي إذا لم يوجد شيء لوضعه"؟ .

ردَّ الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بـ دار الإفتاء قائلا: العلماء قالوا إن الحائل قد يحدث بوضع ولو "عود"  أو شيء صغير أمام المصلي لافتًا إلى أن طرف السجادة أو المصلية كافيا ليكون حائلاً أمام المصلي كما يقول الشافعية. 

حكم من يمر أمام المصلي منفردًا

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "ما حكم صحة صلاة الرجل وشخص يمر من أمامه أثناء الصلاة؟".

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هناك ما يسمى السترة في الصلاة ومعناها أن المصلي يضع سترة عند موضع سجوده وهو يصلي منفردا حتى لا يأتي أحد ويمر من أمام المصلي لقول النبي "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرًا منه" وهذا يدل على أن هناك إثمًا على من يمر أمام المصلي.

وأشار إلى أن الفقهاء بعد ذلك قالوا إن هذا الحديث ينطبق على من جعل سترة أمامه في الصلاة ومن تجاوز السترة ومر من أمامه فعليه الوزر.

وتابع: أنه يجب على المصلى ألا يقصر في وضع السترة حتى يحذر من حوله في المرور.

هل تبطل الصلاة عند مرور شخص من أمام المصلي؟

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه يشرع للإمام المنفرد اتخاذ سُّتْرَة، وهي ما يجعله المصلي أمامه من جدار، أو عمود أو كرسي وغيرها، ليمنع المرور بينه وبين سترته خلال صلاته.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال «هل تصح الصلاة إذا مر شخص من أمامى؟»، أن السترة مشروعة للمنفرد والإمام، ولا مانع من المرور بين يَدَي صفوف المأمومين، بناءً على أن سترة الإمام تُعَدُّ سترة للمأمومين، وليس معنى ذلك أن المرور بين الصفوف يكون بلا ضابط ولا حاجة، بل ينبغي أن يكون ذلك عند وجود الحاجة إليه، كأن لا يستطيع الوصول إلى الميضأة أو إلى متاعه إلا بذلك، أو ليسُدَّ فُرجة في الصَفِّ، أو غير ذلك، وذلك حتى لا يُشغَل المصلون بغير حاجة معتبرة.

وأشار إلى أن الشخص وهو يصلى إذا كان منفردًا يستحب أن يتخذ ستره أمامه ومن أراد أن يمر فله أن يمر من خلف السترة ولو كان الشخص غير متخذ للسترة وإن أمكن الشخص الآخر ألا يمر فينتظر الى أن ينهي الإنسان صلاته، ولو كان هناك ضرورة تستدعي فيجوز أن يمر عند الضرورة، أما بالنسبة للشخص الذى يصلى ففى كل الأحوال صلاته صحيحة لكن عليه أن يتخذ سترة أمامه حتى لا يكون مقصرا.

وتابع: أن المصلي اذا مر أمامه أحد فلا تبطل صلاته وتكون صحيحه ولا شيء فيها، أما من يمر فيكون تجاوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه .
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