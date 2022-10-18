بعد تتويجه بالكرة الذهبية.. بنزيما: سأعتزل بقميص ريال مدريد

أكد المهاجم الفرنسي، كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد، أنه سينهي مسيرته الكروية في صفوف النادي الملكي.

وقال كريم بنزيما في تصريحات صحفية عقب تتويجه بجائزة الكرة الذهبية 2022، أمس الاثنين:" أنا محظوظ بارتداء قميص أفضل نادٍ في العالم، عندما كانت في عمر الـ 21، لم يكن لدي نفس الطموح الحالي".

أضاف:" استمتع بما أقدمه مع ريال مدريد وأفكر في الفوز مجددا بالكرة الذهبية، لا أعلم متي يمكن أن اعتزل كرة القدم، لكن بالطبع هذا سيحدث عندما أكون غير قادرا على التدرب بجٍد".

واصل:" عندما أقرر إنهاء مسيرتي في الملاعب، سيكون بقميص ريال مدريد بلا شك".

أشار:" لقد أوفيت بكافة الوعود التي قطعتها لـ أمي، لكني أتمنى التتويج بلقب كأس العالم مع فرنسا، إنه هدف آخر لي أتمنى تحقيقه".

وتوج النجم الفرنسي كريم بنزيما، بجائزة الكرة الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، خلال حفل أقيم بقصر دو شاتليه، بالعاصمة الفرنسية “باريس”، أمس الاثنين.

صلاح يحتل الخامس:

واحتل النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق بايرن ميونخ، في المركز الثاني، وكيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي في المركز الثالث، وروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، في المركز الرابع، بيتنا جاء النجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، في المركز الخامس.

وتوج المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بجائزة "جيرد مولر" لأفضل مهاجم في الموسم الماضي (2021-2022)، وذلك بعد تصدره قائمة هدافي الدوريات الكبرى.

وحقق جافي، لاعب وسط فريق برشلونة، جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم، فيما حصل السنغالي ساديو ماني، لاعب بايرن ميونخ، على جائزة "سقراط" التي تمنح للاعبين الملتزمين بالأعمال الخيرية، وفاز تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، على جائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في العالم، كما توج مانشستر سيتي بجائزة أفضل نادٍ في العالم 2022.