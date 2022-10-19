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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تنتج من محرك 5 سلندر تيربو.. أودي بيرفورمانس RS3 موديل 2023.. صور

أودي بيرفورمانس
أودي بيرفورمانس RS3 موديل 2023

كشفت شركة أودي عن سياراتها أودي بيرفورمانس موديل 2023، وسيتم تقديمها بقوة 407 حصان، تنتج من محرك 5 سلندر تيربو، وذلك اعلي من الطراز الأساسي الذى كان يولد 401 حصان.

أودي بيرفورمانس  RS3 موديل 2023 

كما أن سيارة أودي بيرفورمانس من طراز أودي ار اس 3، سينتج منه 300 سيارة فقط حول العالم ، ولن يتم بيعها في أمريكا الشمالية .

أودي بيرفورمانس  RS3 موديل 2023 

تأتي سيارة أودي بيرفورمانس  RS3 موديل 2023  بشاحن توربيني ، وبتعديلات علي العادم شملت القوة والصوت ، وتم زيادة قوة عزم دوران السيارة بمقدار 100 دورة في الدقيقة ، وتنتج عزم اقصي للدوران 500 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من سبع سرعات .

أودي بيرفورمانس  RS3 موديل 2023 

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تتسارع سيارة أودي بيرفورمانس  RS3 موديل 2023  من الثبات حتي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها  3.8 ثانية ، وتبلغ سرعتها القصوى 300 كم/ساعة، وبالتالي هذه الأرقام تجعل سيارة أودي بيرفورمانس  هذه أسرع من RS3 القياسية .

أودي بيرفورمانس  RS3 موديل 2023 

تقدم سيارة أودي بيرفورمانس  RS3 موديل 2023 بنظام تعليق جديد ويتم ضبطه بمفرده ، بالإضافة إلي أن  سيارة أودي الجديدة تمتلك إطارات مقاس 19 بوصة تحيط بها إطارات بيريللي بي زيرو تروفيو ار.

أودي بيرفورمانس  RS3 موديل 2023 

تحتوي سيارة أودي بيرفورمانس  RS3 موديل 2023  علي مشتت هواء خلفي أسود ، وشعار أودي أسود ، ومقاعد حاضنة تم صناعتها من ألياف دقيقة و جلد النابا، ولمسات باللون الأزرق  وذلك يوفر تباين مع التصميم الداخلي الغامق، وشاشة وسطية تعمل باللمس مقاس 10,1 بوصة محاطة بمادة تشبه ألياف الكربون ، وتم إضافة شارة خاصة " 1 من 300 " مثبتة بشكل بارز على جانب الراكب، ولوحة عدادات مكسوة بالكربون .

أودي بيرفورمانس  RS3 موديل 2023 

والجدير بالذكر أن سعر أودي بيرفورمانس  RS3 موديل 2023  سيبدأ في السوق العالمي من 85.702 دولار اى ما يعادل 321.382 ريال سعودي .

أودي بيرفورمانس بيرفورمانس RS3 موديل 2023 بيرفورمانس موديل 2023

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