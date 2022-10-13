أودي Q2 موديل 2022.. سعرها في مصر بعد الزيادة الجديدة | صور

تعتبر شركة أودي الألمانية واحدة من أقوى العلامات التجارية الفاخرة في العالم، وتقدم مجموعة من الإصدارات الرائدة بمواصفات وتجهيزات رائدة لتوفير أفضل تجربة قيادة، ومن بين أشهرها وأقلها تكلفة سيارة أودي Q2 موديل 2022.

أودي Q2 موديل 2022

شهدت أسعار السيارة أودي Q2 موديل 2022 زيادة جديدة تصل الى 110 آلاف جنيه على أسعار الفئة الأولى، و 160 ألف جنيه على أسعار الفئة الثانية.

أودي Q2 موديل 2022

مواصفات السيارة أودي Q2 موديل 2022

تأتي سيارة أودي Q2 موديل 2022 بمحرك سعة 1400 سي سي، يستطيع انتاج طاقة تصل الى 150 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 218 كيلومترا/ساعة، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 200 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تصل الى 10.3 ثانية.

أودي Q2 موديل 2022

تأتي السيارة أودي Q2 موديل 2022 بمجموعة من أقوى مواصفات الأمن والسلامة ومساعدة السائق أبرزها الوسائد الهوائية للسائق الأمامي والركاب ويبلغ عددها 6 ، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS ، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD ، وفرامل كهر وميكانيكية، ونظام ركن Aid Plus، والتحكم الإلكتروني في الثبات، ومثبت ومحدد سرعة.

أودي Q2 موديل 2022

أسعار سيارة أودي Q2 موديل 2022

سيارة أودي Q2 موديل 2022 الفئة الأولى BASIS 2022 بسعر 790,000 جنيه.

سيارة أودي Q2 موديل 2022 الفئة الثانية S LINE 2022بسعر 890,000 جنيه.