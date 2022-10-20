التعليم المدمج بجامعة القاهرة: 3 برامج متاحة بكلية الآداب بالدبلومات المهنية

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدبلومات المهنية التى تطرحها كليات جامعة القاهرة لخريجيها وخريجى الجامعات المصريه و الاجنبية .
الدبلومات المهنية المتاحة
كلية الآداب
١- الدبلوم المهنى فى الترجمه من العبرية و اليها فى المجالين العسكرى الامنى و السياسى
٢- الدبلوم المهنى فى الترجمه الشفهية من العبرية و اليها
٣- الدبلوم المهنى فى تنمية المهارات النفسية و الحياتيه
كلية الزراعة
١- الدبلوم المهنى فى خدمات التغذيه التطبيقية
٢- الدبلوم المهنى فى تنسيق الحدائق و صيانتها
كلية الاعلام
الدبلوم المهنى فى الاعلام الرياضي
الدبلوم المهنى فى التربيه الاعلامية
الدبلوم المهنى فى الصحافة الالكترونية
الدبلوم المهنى فى العلاقات العامة
الدبلوم المهنى فى الاعلان