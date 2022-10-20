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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم المدمج بجامعة القاهرة: 3 برامج متاحة بكلية الآداب بالدبلومات المهنية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدبلومات المهنية التى تطرحها كليات جامعة القاهرة لخريجيها وخريجى الجامعات المصريه و الاجنبية .

الدبلومات المهنية المتاحة

كلية الآداب

١- الدبلوم المهنى فى الترجمه من العبرية و اليها فى المجالين العسكرى الامنى و السياسى

٢- الدبلوم المهنى فى الترجمه الشفهية من العبرية و اليها

٣- الدبلوم المهنى فى تنمية المهارات النفسية و الحياتيه

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كلية الزراعة

١- الدبلوم المهنى فى خدمات التغذيه التطبيقية 
٢- الدبلوم المهنى فى تنسيق الحدائق و صيانتها


كلية الاعلام

الدبلوم المهنى فى الاعلام الرياضي 
الدبلوم المهنى فى التربيه الاعلامية 
الدبلوم المهنى فى الصحافة الالكترونية 
الدبلوم المهنى فى العلاقات العامة 
الدبلوم المهنى فى الاعلان

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