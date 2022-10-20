التعليم المدمج بجامعة القاهرة: 3 برامج متاحة بكلية الآداب بالدبلومات المهنية

أعلن مركز التعليم المدمج بجامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدبلومات المهنية التى تطرحها كليات جامعة القاهرة لخريجيها وخريجى الجامعات المصريه و الاجنبية .

الدبلومات المهنية المتاحة

كلية الآداب

١- الدبلوم المهنى فى الترجمه من العبرية و اليها فى المجالين العسكرى الامنى و السياسى

٢- الدبلوم المهنى فى الترجمه الشفهية من العبرية و اليها

٣- الدبلوم المهنى فى تنمية المهارات النفسية و الحياتيه



كلية الزراعة

١- الدبلوم المهنى فى خدمات التغذيه التطبيقية

٢- الدبلوم المهنى فى تنسيق الحدائق و صيانتها



كلية الاعلام

الدبلوم المهنى فى الاعلام الرياضي

الدبلوم المهنى فى التربيه الاعلامية

الدبلوم المهنى فى الصحافة الالكترونية

الدبلوم المهنى فى العلاقات العامة

الدبلوم المهنى فى الاعلان