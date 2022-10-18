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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

حقوق القاهرة تناقش رسالة دكتوراه عن حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن مناقشة رسالة دكتوراه بقسم فلسفة القانون في موضوع "حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية - دراسة مقارنة ما بين المغرب ومصر"، تحت إشراف كلا من: الدكتور السيد العربي حسن، والدكتور عبد الهادي فوزي العوضي.

كما تعقد كلية الحقوق جامعة القاهرة مناقشة لرسالة دكتوراه بقسم فلسفة القانون في موضوع "حقوق المرأة بين الاتفاقيات الدولية والتشريعات العربية - دراسة مقارنة ما بين المغرب ومصر" للباحثة بشرى الحلوفي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 26-10-2022 الساعة الرابعة عصرًا بمقر الكلية بقاعة المؤتمرات.

على الجانب الأخرى ، شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، احتفالية تخرج الدفعتين الثالثة والرابعة من برنامج منح الجامعات الحكومية التابع لمبادرة التعليم العالي الأمريكية - المصرية HEI، والذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع الحكومة المصرية، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ هيئة امديست مصر، وبتمويل إضافي من بنك الإسكان والتعمير لطالبين من ذوي الإعاقة البصرية.

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وشهدت الاحتفالية تخريج 157 شابًا وشابة بعدما أكملوا دراستهم في البرامج الخاصة في 5 جامعات حكومية هي: القاهرة والإسكندرية وعين شمس وأسيوط والمنصورة، حيث تقوم المنحة بتعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة والإناث، حيث أن نسبة 12٪ من الطلاب المتخرجين هذا العام من ذوي القدرات الخاصة.

حضر فعاليات الاحتفالية، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والسفير دانيال روبنستين القائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر، وليزلي ريد مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكوينسي ديرمودي مديرة برنامج منح الجامعات الحكومية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وشاهيناز أحمد المدير الاقليمي لامديست مصر، وممثلين من وزارة التعليم العالي، والسفارة الأمريكية، والجامعات المصرية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، كما شارك بالحضور من رؤساء الجامعات الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

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