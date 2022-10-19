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تعليم

عصام حجازي: تفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس |الحل

الدكتور عاصم حجازي
الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي

كشف الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ،  لماذا فشلت لائحة الانضباط في السيطرة على المشاغبين في المدارس .

وقال الدكتور عصام حجازى خلال تصريح لصدى البلد ، بدأ العام الدراسي الحالي مصحوبا بالعديد من التجاوزات غير التربوية من قبل بعض المعلمين والتي أكدت على وجود قصور كبير في عمليتي الانتقاء والتدريب لمعلمي وزارة التربية والتعليم ، كما أن هذه الممارسات تشير إلى وجود قصور من نوع آخر يتمثل في الحلول التي تضعها الوزارة لمواجهة هذه الممارسات .

وأضاف “ حجازى ” إن تبني الأساليب العقابية بدلا من الأساليب التربوية لتعديل سلوك الطلاب هو نتيجة حتمية لتبني الأساليب العقابية بدلا من الأساليب التدريبية والتأهيلية من قبل وزارة التربية والتعليم في توجيه سلوك المعلمين ولذلك نحن بحاجة إلى إبراز الدور التربوي للمعلم داخل الفصل والمدرسة وتوضيحه وتدريبه على القيام بهذا الدور عمليا وتوفير البيئة المناسبة للقيام بهذا الدور ثم معاقبته على عدم القيام به بعد ذلك.. كما أن الاستعانة بمعلمين متطوعين لا ينتمون للمؤسسة التعليمية ولا يخضعون بشكل كامل لقواعدها وليسوا على دراية كافية بأبعاد العملية التعليمية قد يكون أحد الأسباب.

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و أشار إلى أن ، الحل يكمن في توفير بيئة مناسبة للمعلم للقيام بدوره التربوي تتوافر بها الأعداد الكافية التي تتناسب مع أعداد الطلاب ومقابل مادي مجزي وقواعد الانضباط المدرسي متطورة وملزمة وذات فلسفة واضحة في أذهان كل من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور حيث إن إيمان الأطراف الثلاثة بما تتضمنه هذه اللائحة يعتبر من أهم عوامل نجاح تطبيقها بشكل جيد، مضيفا أنه  ينبغي تفعيل الدور الرقابي والتوجيهي من قبل الوزارة وتوفير وسائل اتصال دائمة بين المعلمين و الخبراء للاستفسار بشكل دائم عن كيفية مواجهة أي مشكلة قد تطرأ .

كما تابع  ، يجب تفعيل دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين وزيادة أعدادهم بحيث تتناسب مع أعداد الطلاب وتفريغهم لمهامهم الأصلية وعدم إلهائهم بالكثير من الأعمال المكتبية البعيدة عن مجال عملهم ، كما أنه لابد وبشكل عاجل أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد توصيف لكل وظيفة من الوظائف الموجودة بها وبصفة خاصة وظائف المعلمين تتضمن المهام والأدوار والواجبات والحقوق لضمان قيام كل فرد بما هو منوط به لخدمة العملية التعليمية.. وأخيرا يجب تغليظ العقوبة على كل من يستخدم العنف بكل أشكاله وصوره مع الطلاب.

الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي جامعة القاهرة المدارس وزارة التربية والتعليم

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