نقل السائحين لاستكمال جولتهم..إشادة بسرعة السيطرةعلى حريق بفندق عائم في أسوان

نجحت جهود رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق المحدود الذى إندلع فى إحدى الفنادق العائمة صباح اليوم الخميس دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وقد تم إخلاء الفندق العائم، ونقل المتواجدين عليه إلى فندق آخر لاستكمال رحلتهم وجولتهم السياحية.

إشادة بالتصفيق الحار

وقد أشاد المقيمون بالفندق العائم بأداء رجال الأمن والحماية المدنية بعد تأمين حياتهم، معبرين عن ذلك بالتصفيق الحار والتحية على المجهودات التي بذلت من أجلهم.

تلقي اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان إخطارا من وحدة النجدة يفيد بنشوب حريق محدود في أحد الفنادق العائمة الراسية بجوار نادي التجديف بكورنيش النيل وسط المدينة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء و2 مراكب إطفاء نهرية للسيطرة على الحريق قبل ، كما تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف تحسباً لأى طوارئ.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.