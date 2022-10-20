استولى على 2.5 مليون جنيه.. حبس مستريح الهواتف الذكية في سوهاج

أمرت النيابة العامة في طهطا بـ سوهاج، بحبس حاصل على دبلوم صنايع، في منتصف الثلاثينات من العُمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاستيلاءه من 10 مواطنين، على 2 مليون و500 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال تجارة الهواتف الذكية، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ المالية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم طهطا، بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة جنوب الصعيد، يتضمن ورود بلاغًا من (عمر ح ع ع- 45 سنة- نقاش- و9 أشخاص أخرين).

مفاده تضررهم من (علي. م. ع- 37 سنة- حاصل على دبلوم صنايع) لاستيلاءه على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون و500 ألف جنيهًا، بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الهواتف المحمولة، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وبتقنين الإجراءات وعقب استصدر إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المذكورة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.