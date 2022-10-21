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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث القاهرة: ضبط مقاول هارب من أحكام قضائية ومطالب بـ 20 مليون جنيه

صدى البلد

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

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أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان محكوم عليه فى 116 حكم قضائى حبس فى قضايا (مبانى – سرقة تيار كهربائى) ، بإجمالى مدد حبس بلغت 78 سنة وغرامة مالية تجاوزت 20 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) محكوم عليه هارب من أحكام قضائية "جنايات" وبحوزته (بندقية آلية وخزينة تحتوى على عدد من الطلقات - بطاقة شخصية خاصة بشقيقه).

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وأضاف بإنتحال صفة شقيقة مستخدماً بطاقته الشخصية خشية ضبطه وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مديرية امن القاهرة

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