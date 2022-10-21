مباحث القاهرة: ضبط مقاول هارب من أحكام قضائية ومطالب بـ 20 مليون جنيه

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عن ضبط مقاول، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان محكوم عليه فى 116 حكم قضائى حبس فى قضايا (مبانى – سرقة تيار كهربائى) ، بإجمالى مدد حبس بلغت 78 سنة وغرامة مالية تجاوزت 20 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

كما تم ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) محكوم عليه هارب من أحكام قضائية "جنايات" وبحوزته (بندقية آلية وخزينة تحتوى على عدد من الطلقات - بطاقة شخصية خاصة بشقيقه).

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وأضاف بإنتحال صفة شقيقة مستخدماً بطاقته الشخصية خشية ضبطه وحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.