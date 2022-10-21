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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا: نصف قدرتنا من الطاقة الحرارية تضررت بسبب هجمات روسية

اوكرانيا
اوكرانيا

قال وزير الطاقة الأوكراني اليوم الجمعة، إن روسيا أصابت ما لا يقل عن نصف قدرة توليد الطاقة الحرارية في أوكرانيا وتسببت في أضرار بمليارات الدولارات في هجمات منذ 10 أكتوبر، لكن لم تتوقف جميع وحدات الطاقة المنكوبة عن العمل بشكل كامل.

وقال هيرمان هالوشينكو لرويترز في مقابلة إن ما بين 30 و 40 بالمئة من البنية التحتية للطاقة الوطنية الكلية تعرضت للقصف في هجمات وصفها بأنها تهدف إلى تدمير نظام الطاقة الأوكراني - وهو هدف قال إنه لم يتحقق.

وقال عندما سئل عن حجم الضرر 'إنها سعة كبيرة للغاية. يمكنني أن أخبرك أنها ... على الأقل نصف قدرة التوليد الحراري ، بل أكثر'.

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وأضاف هالوشينكو: 'لقد استهدفوا هذا الأسبوع عددًا من (محطات) التوليد الحراري' ، مضيفًا أن أوكرانيا خسرت 4000 ميجاوات في طاقة التوليد نتيجة لتلك الهجمات.

وكثفت روسيا هجماتها الجوية على أوكرانيا الأسبوع الماضي مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف كييف والمدن الكبرى الأخرى والبنية التحتية للطاقة.

وتابع هالوشينكو 'نرى أنهم استهدفوا عددا من (المنشآت) الجديدة لكنهم قصفوا أيضا (منشآت) كانت قد قصفت بالفعل من قبل لتدميرها بشكل مطلق'.

وقال إن واردات الكهرباء يمكن أن تكون أحد الخيارات التي تتبعها أوكرانيا لتجاوز الأزمة ، وأن بعض التجار قد بدأوا بالفعل مفاوضات مع الموردين.

 

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