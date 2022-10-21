الاتحاد الأوروبي يقر مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الجمعة، أن قادة دول الاتحاد، في ثاني أيام اجتماعاتهم في بروكسل، أقروا مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن قادة دول الاتحاد، في ثاني أيام اجتماعاتهم في بروكسل، أقروا مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي، إن الاتحاد الأوروبي قرر التصديق على مساعدات جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان، استعداده لمواصلة فرض عقوبات جديدة على روسيا في حال الضرورة، لكنه لم يعلن عن أي إجراءات جديدة ضد موسكو في البيان.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي: "لقد عزز الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر إجراءاته التقييدية ضد روسيا ويظل مستعدًا لمواصلة القيام بذلك".

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية ضمان تنفيذ العقوبات المفروضة بالفعل ضد روسيا، وكذلك منع التحايل عليها.