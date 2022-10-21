الدفاع الروسية: مقتل 120 جنديا أوكرانيا بعد صد هجوم على محور زابوروجيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن القضاء على أكثر من 120 جنديًا عسكريًا أوكرانيًا وست مركبات قتالية مصفحة و13 سيارة على نيكولايف-كريفوروز في أوكرانيا

وقالت وزارة الدفاع الروسية ، الجمعة، إن الجيش الأوكراني حاول مهاجمة مواقع روسية في منطقة فريمفسكي على محور زابوروجيا، وتم صد الهجمات، وقتل أكثر من 40 عسكريًا أوكرانيًا ودمرت ثلاث عربات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية .

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية صدت جميع الهجمات، وأعادت العدو إلى مواقعه الأصلية.

كما تم تدمير حظيرة طائرات بمعدات عسكرية أوكرانية غربية الصنع في منطقة نوفايا كامينكا، مقاطعة خيرسون بضربات عالية الدقة للقوات الجوية الروسية.

