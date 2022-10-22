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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 401 حصان .. أودي تكشف النقاب عن نسختها الجديدة RS3 2023 |صور

السيارة اودي RS3
السيارة اودي RS3 2023 

تواصل شركة اودي عملاقة تصنيع السيارات الالمانية وصاحبة شعار الحلقات المتصلة الشهير، من تعزيز تواجدهل داخل السوق الامريكي، بعد أن كشفت النقاب عن احدث اصداراتها من فئة السيدان الرياضية، وهي النسخة التي تحمل اللقب RS3 2023.

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السيارة اودي RS3 2023 

دعمت السيارة اودي RS3 2023 باطارات P Zero تروفيو ار، مع جنوط رياضية ات تصميم هندسي متعدد الاضلاع باللون الاسود المميز، قياس 19 بوصة، بينما استخدمت مكابح سيراميك كربون ضمن حزمة الاختيارات الخاصة بالتجهيزات.

السيارة اودي RS3 2023 

وظهرت السيارة اودي RS3 2023 من الخارج ايضا بشبكة أمامية عملاقة، تحتوي على فتحات هوائية متعددة المقاطع، مستخدمة اللون الاسود اللامع، مع مصابيح امامية حادة المظهر بلمسات LED، والعديد من اللمسات ذات الطابع الرياضي.

السيارة اودي RS3 2023 

وعند دخول مقصورة القيادة للسيارة اودي RS3 2023، نجد اعتمادها على عدة لمسات من الكربون ابرزها الاطار الخارجي لشاشة عرض الوسائط المتعددة، والتي يبلغ قياسها 10.1 بوصة، بالاضافة إلى الكثير من اللمسات الاخرى العصرية والتي تضيف مظهر جمالي بالسيارة، إلى جانب اعتمادها على مزيج من جلد نابا الفاخر وجلد الغزال.

السيارة اودي RS3 2023 

القدرات الفنية لمحرك السيارة اودي RS3 2023 

 

ويمكن للسيارة اودي RS3 2023 أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال مدة زمنية تستغرق 3.8 ثانية، حيث دعمت السيارة بقدرات قوية، عبر محرك خماسي الاسطوانات تيربو، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 401 حصانا.

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