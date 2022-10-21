إمارات الخير .. الزمالك يتفوق على الأهلي في السوبر المصري

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الجمعة القادم في إطار مباراة السوبر المصري.

وتقام مباراة كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي باعتباره وصيف بطولتي الدورى والكأس، والزمالك باعتباره بطل الدوري والكأس فى الموسم الماضي.

وحصلت قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية وقناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية على حقوق نقل مباراة السوبر المصري.

وتعتبر الإمارات “وش السعد” على نادي الزمالك حيث تفوق الفارس الأبيض في مباراة السوبر المصري على النادي الأهلي حيث تقابل الفريقان 3 مرات على ملاعب الإمارات فاز خلالها الفارس الأبيض مرتين وتغلب الأهلي في مباراة وحيدة.

صدى البلد يسلط الضوء على مواجهات الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري على ملاعب الإمارات.

2015 - الزمالك × الأهلي - ستاد هزاع بن زايد

في يوم 15 أكتوبر 2015 أحرز النادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالى بعد فوزه 3-2 على الزمالك بطل الدوري والكأس في لقاء مثير أقيم بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية وشهد احتساب 3 ركلات جزاء.

ونال الأهلي لقب كأس السوبر المصري الذي كان يعد افتتاحية للموسم الكروي 2015-2016، كما أنه حرم غريمه الزمالك من نيل الثلاثية التاريخية بعد لقبى الدوري والكأس وثأر لخسارته أمامه فى نهائي مسابقة الكأس.

وأقيمت مباراة السوبر المصري بحضور 25 ألف متفرج، وهى المرة الأولى فى تاريخ لقاءات قطبى الكرة المصرية، التى تقام فيها هذه المباراة على أرض عربية والمرة الثانية التي يلتقيان فيها خارج مصر بعد السوبر الأفريقي عام 1994 بجنوب أفريقيا وفاز الزمالك بهدف أيمن منصور.

وتقدم عمر جابر بـ هدف للزمالك بلقاء السوبر المصري فى الدقيقة 25 بعد دقيقة واحدة من إهدار انفراد بمرمى الحارس شريف إكرامي الذى تصدى لركلة جزاء من محمود عبد المنعم كهربا فى الدقيقة 34.

ومن ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول بلقاء السوبر المصري أدرك عبد الله السعيد التعادل للأهلي قبل أن يضيف الهدف الثانى من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 53. وسجل البديل مؤمن زكريا الهدف الثالث بضربة رأس بعد متابعة لكرة مرتدة من الحارس أحمد الشناوي فى الدقيقة 69.

وقلص كهربا الفارق فى لقاء السوبر المصري وأضاف الهدف الثاني للزمالك فى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة رائعة من عمر جابر.

2016 - الزمالك × الأهلي - ستاد محمد بن زايد

أحرز نادي الزمالك لقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي، بركلات الترجيح (3-1)، في لقاء "الكلاسيكو"، الذي جمعهما، الجمعة 10 فبراير/شباط، في الإمارات.

وحسم فريق الزمالك نتيجة المباراة لصالحه بركلات الترجيح، التي احتكم الفريقان إليها مباشرة، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، من دون أهداف، على ملعب "محمد بن زايد"، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ولم يهدر لاعبو الزمالك أي ركلة ترجيحية، وسجل ثلاثية القلعة البيضاء، في سلسلة ركلات الترجيح كل من، باسم مرسي، وأسامة إبراهيم، وأحمد رفعت، على الترتيب.

بينما أضاع لاعب الأهلي، مؤمن زكريا، ركلة الترجيح الأولى، وترجم زميله أحمد حجازي، الركلة الثانية إلى هدف يتيم للمارد الأحمر، وذلك قبل أن يهدر، زميله صالح جمعة وحسام غالي الركلتين الثالثة والرابعة على التوالي.

2020 - الزمالك × الأهلي - ستاد محمد بن زايد

‏توج نادي الزمالك بلقب بطل كأس السوبر المصري لكرة القدم، على حساب منافسه التقليدي الأهلي بفوزه عليه بركلات الترجيح، في النهائي الذي جمعهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحسم الزمالك نتيجة اللقاء لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، بعد انتهاء وقته الأصلي من دون أهداف، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.

وجاء تتويج الزمالك بكأس السوبر المحلى، بعد أقل من أسبوع على إحرازه لقب بطل كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي، إثر فوزه عليه 3-1 في النهائي الذي جمعهما على استاد ثاني بن جاسم بمدينة الغرافة القطرية.

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2022 - الزمالك × الأهلي - ستاد هزاع بن زايد

يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم الجمعة القادم فى إطار مباراة السوبر المصري.

ويعاني نادي الزمالك الغيابات المؤثرة فى مباراة السوبر المصري بعد إصابة محمود حمدي الونش والسنغالي إبراهيما نداي.



