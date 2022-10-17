بمشاركة الأهلي والزمالك.. موعد قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا

نجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ32 السبت الماضي على ملعب السلام.

أحرز أهداف مباراة العودة للنادي الأهلي، أحمد عبد القادر هدف وحمدى فتحي هدفين.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الأهلي والاتحاد المنستيري في تونس انتهت بفوز الأهلي بهدف دور رد أحرزه المدافع محمد عبد المنعم، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب.

ورافق الأهلي نادي الزمالك بعد فوز الأخير على فلامبو بطل بورندي ذهابا واياب بستة أهداف مقابل هدف فى دور ال 32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف مراسم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا خلال نوفمبر القادم، في القاهرة بحضور ممثلي الأهلي والزمالك.

صدى البلد ينشر تصنيف الأندية المتأهلة إلي دور المجموعات

التصنيف الأول:

الأهلي والوداد البيضاوي والرجاء المغربي والترجي التونسي

التصنيف الثاني:

الزمالك وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وحوريا كوناكري الغيني وبيترو أتلتيكو الأنجولي

التصنيف الثالث:

سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري وشبيبة القبائل والهلال السوداني

التصنيف الرابع:

كوتون سبور الكاميروني والمريخ السوداني وفيبرز الأوغندي وفيتا كلوب الكونغولي أو كاديوغو البوركيني

الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات (15 ناديًا)، باستثناء تحديد المتأهل من مواجهة فيتا كلوب الكونغولي ضد كاديوغو البوركينابي في مباراة الإياب المقرر اقامتها يوم يوم 20 أكتوبر الجاري.

رحيل ثنائي الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن قرب رحيل محمد محمود وزياد طارق نجمي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق يرفض حتى الآن عودة اللاعبين في المران الجماعي مشددا أن الثنائي تدربا أمس في الجيم.

وأضاف أن كولر مصرّ على تجاهل الثنائي، مشددا أن الجهاز الفني للفريق أخبر زياد طارق بإمكانية مجيئه للنادي ولكن أن يتدرب في الجيم فقط.

وتابع أن رحيل محمد محمود وزياد طارق بات مؤكدًا في شهر يناير المقبل مشددا أن الأفضل للثنائي المران مع فريق الشباب من أجل الحفاظ على مستواهم.

أوضح أن كولر يتابع خلال الفترة الحالية خليل رأفت وأحمد نبيل كوكا من أجل منحهما فرصة المشاركة في إحدى مباريات الفريق

وعن عقود الرعاية، أكد شوبير أن الأهلي أعد الأمر تماما ويتبقى بعض الرتوش البسيطة وسيتم الإعلان رسميا عقب ذلك.

بيرسي تاو، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شارك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل بعد انتهاء برنامجه التأهيلي خلال الفترة الماضية.

وانتظم «تاو» في المران الجماعي مع باقي اللاعبين وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي والمحدد لها الأربعاء المقبل في انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.