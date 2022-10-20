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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد طرده بلقاء الأهلي والإسماعيلي.. خبير لوائح يكشف عقوبة طاهر محمد طاهر

مباراة الأهلي والإسماعيلي
مباراة الأهلي والإسماعيلي

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن عقوبة لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر بعد طرده فى مباراة الإسماعيلي التي أقيمت أمس الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قال عامر العمايرة عبر تغريدة فى موقع التواصل الاجتماعي تويتر :
طاهر محمد هيغيب عن الأهلي مباراتين للطرد للخشونة المتعمدة مع الخصم أثناء اللعب وغرامة مالية 10 آلاف جنيه وسيتم الإيقاف مباراتى أسوان والداخلية.

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بطاقة حمراء 

وحصل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي على البطاقة حمراء بعد ضرب متعمد للاعب فريق الإسماعيلي محمد هاشم ،في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولي ببطولة الدوري المصري .

وحقق النادي الأهلي فوزاً صعباً على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء امس الاربعاء باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري

أحرز شادي حسين لاعب النادي الأهلي هدف تقدم المارد الأحمر في شباك الإسماعيلي. 

وتمكن شادي حسين من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 73 من خلال ضغط من كريم فؤاد واستخلاص الكرة يمين منطقة الجزاء ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها شادي حسين بتسديدة سكنت منتصف المرمى.

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اللوائح تجيب 

وفقًا للائحة لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة فإن طاهر محمد طاهر سوف يغيب عن مباراة الأهلي المُقبلة، بالإضافة إلى عقوبة انضباطية أخرى قد توقع عليه.
وتأكد غياب، طاهر محمد طاهر، عن الأهلي، في المباراة المُقبلة، أمام أسوان، بالجولة الثانية من عمر بطولة الدوري في اللقاء المُقرر له يوم الأحد المقبل.  
ومن المقرر وفقا للوائح التي تمنح عقوبة الإيقاف لأي لاعب 3 مباريات بسبب الضرب بدون كرة علي ان تكون في الدوري.

 وسوف يسمح للاعب بالمشاركة مع الأهلي أمام الزمالك، في مباراة السوبر المصري، المُقرر له يوم 28 من الشهر الجاري، بدولة الإمارات.

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تفاصيل المباراة
 

بدأ اللقاء باستحواذ متبادل على الكرة من لاعبي الفريقين في منتصف الملعب دون تشكيل خطورة على مرمي الفريقين.
وفي الدقيقة الثالثة حصل فريق الإسماعيلي على ركلة حرة  بالقرب من منطقة جزاء الأهلي بعد إعاقة من أليو ديانج لمحاولة مرور محمد حسن في اتجاه منطقة الجزاء.

وحصل أليو ديانج لاعب النادي الأهلي على البطاقة الصفراء بعد إعاقة محمد حسن.

وحصل النادي الأهلي على ركلة حرة  بالقرب من منطقة جزاء الإسماعيلي بعد إعاقة من عمر الوحش لمحاولة مرور طاهر محمد طاهر.

وشهدت الدقيقة الـ 15 انحصارا للكرة في منتصف الملعب دون خطورة على المرميين.
وحصل حمدي النقاز على بطاقة صفراء  بعد إعاقته مرور حمدي فتحي في منتصف الملعب.

وتمكن محمد شريف لاعب  الأهلي من تسديد كرة قوية من يسار منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر لحارس الإسماعيلي.

وواصل لاعبو النادي الأهلي الضغط  على لاعبي الإسماعيلي من أجل إحراز هدف التقدم ولكن تمكن لاعبو الدراويش من الحفاظ على شباكهم وشن بعض الهجمات.

ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني بدأ النادي الاهلي في مواصلة الضغط على مرمي الإسماعيلي حتى تمكن شادي حسين من إحراز هدف التقدم .

وتمكن شادي حسين من إحراز هدف التقدم في الدقيقة 73 من خلال ضغط من كريم فؤاد واستخلاص الكرة يمين منطقة الجزاء ثم أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها شادي حسين بتسديدة سكنت منتصف المرمى.

وحاول لاعبو الإسماعيلي إدراك هدف التعادل ولكنها لم ترتق إلى مستوى الخطورة.

الأهلى طاهر محمد طاهر الاسماعيلي الدوري شادي حسين

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