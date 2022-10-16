فشل في 4 مواجهات..ليفربول عقدة هالاند أوروبيا

حسم ليفربول قمة الدوري الإنجليزي لصالحه بانتصاره على ضيفه مانشستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للمسابقة.

انتصار ليفربول رفع رصيدهم لـ 13 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة في المركز الثاني.

احتفل حساب "ليفربول" الانجليزىبتألق الفرعون المصري محمد صلاح، الذى قاد فريقه للفوز فى مباراته أمام مانشستر سيتي، بعد نجاحه فى إحراز هدف المباراة الوحيد فى اللقاء الذى اقيم اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري .

وكتبت الصفحة الرسميه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "الملك يسجل وليفربول يحكم كالعادة 🔴💪"

ليفربول عقدة هالاند

وفشل النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي في الفوز على ليفربول منذ بداية مسيرته الاحترافية.

لم ينجح النجم النرويجي ايرلاينج هالاند في تحقيق أي فوز على ليفربول خلال 4 مباريات في فترة تواجده مع ريد بول سالزبورج النمساوي ومانشستر سيتي.

خسر المهاجم النرويجي ايرلاينج هالاند مع فريق ريد سالزبورج النمساوي ضد ليفربول مرتين بنتيجة 3-4 ثم 0-2، وأحرز هدفا واحدا، في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

افتتح المهاجم النرويجي ايرلينج هالاند بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي الموسم بخسارة لقب الدرع الخيرية على يد فريق ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب ويمبلي في لندن.

وتغلب اليوم الأحد فريق ليفربول علي نظيره مانشستر سيتي بهدف دون رد أحرزه محمد صلاح في المباراة التي جمعت بينهما فى اطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي.

وبات فريق ليفربول عقدة النرويجي ايرلاينج هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الانجليزي على مدار مسيرته الكروية .

وقاد نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف فريق ليفربول، فريقه للفوز على مانشستر سيتي، بهدف نظيف، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويصل محمد صلاح بهذا الهدف لـ 121 هدف مع فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبحت تفصله 8 أهداف فقط لاعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في البريميرليج.

ترتيب هدافي ليفربول التاريخين في الدوري الإنجليزي

1- روبي فاولر :128 هدف

2- محمد صلاح :121 هدف

3- ستيفن جيرارد: 120 هدف