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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تستهدف 60% من السكان.. أية عمر: حياة كريمة أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر

حياة كريمة
حياة كريمة

كشفت آية عمر رئيس مجلس أمناء مبادرة حياة كريمة إجمالى انجازات ما حققته مبادرة حياة كريمة على مدار الأربع سنوات الماضية .


وأكدت "عمر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية DMC، إن مبادرة حياة كريمة كانت بمثابة حلم كبير لكافة أعضاء مبادرة حياة كريمة عند إطلاقها فى 2019 والذى يعد أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر والذى يستهدف 60% من سكان مصر  ، لافتا إلى أنه تم العمل على عدد كبير من المحاور منذ اطلاقها منها البعد التنموى وتنمية الحياة اليومية ، الاقتصادية ، المعيشية للقرى الأكثر احتياجا .


وأشارت إلى أن مبادرة حياة كريمة شملت أيضا التعاون مع الوزارات والمؤسسات للتدخل فى الأزمات السريعة الخاصة بالأبعاد الإنسانية التى تخص ظروفه وأحواله المعيشية ، واطلاق خدمات لاحتياجات القرى ضمن دراسات ميدانية لجمع بيانات الأسر الأكثر احتياجا وعقد حوارات مع المواطنين للوقوف على احتياجاته وحاليا المبادرة فى مرحلتها الاولى والبدء فى تطوير 1477 قرية بنسب تنفيذ 50% وتدشين كافة المشروعات الخاصة بالبنية التحتية ، التعليم ، الصحة ، الإسكان ، الزراعة والرى . 

حياة كريمة المشروعات البنية التحتية الزراعة إطلاق الصحة المحاور

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