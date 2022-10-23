عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة العريش يستجيب لشكوى الأهالي بوقف تسريب المياه وغلق بالوعات الصرف

وقف تسريب المياه
وقف تسريب المياه بشوارع مدينة العريش

استجاب  اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء، إلى شكوى الأهالي من وجود بالوعات صرف مكشوفة في عدد من شوارع العاصمة العريش، ما يعرض المارة، خاصة الأطفال، إلى الخطر، علاوة على وجود تسريب للمياه من بعض الخطوط، ما يعد إهدارا للمال العام، خاصة أن المحافظة تعتمد على نقل مياه النيل للشرب من محطة القنطرة  دشرق.
 

فريق عمل الطوارئ 

وعليه، وجه رئيس مدينة العريش، فريق عمل الطوارئ بالمجلس بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وإغلاق بالوعات الصرف، والعمل على تلافي الخطر الذي يمكن أن يحدث، خاصة للأطفال، وكذلك التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، بالعمل على وقف تسريب المياه وإصلاح الأعطال بشكل دوري للحفاظ على كميات المياه التي يتم ضخها للأحياء.

وقد تحرك فريق من شركة مياه الشرب بمدينة العريش للاستجابة لشكوى الأهالي. 
 

txt

محافظ شمال سيناء يفتتح 40 منزلا بدويا بمدينة الحسنة وقرية القصيمة

FB_IMG_1666281133670
FB_IMG_1666281133670
العريش تسريب المياة بالوعات الصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي يرفض طلب الزمالك قبل مبارة السوبر ويشكو لـ اتحاد الكرة .. تفاصيل

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي بشأن كهربا

اشترى الآن.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب والجرام يبدأ من 743 جنيهًا

ميدو يعلق على مقاطعة الجماهير لبعض الشركات بسبب أزمة الرعاية بين الأهلي والزمالك

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأحد 23-10-2022

مفاجآت مباراة السوبر.. 3 خدع أهلاوية وورطة زملكاوية

جديدة .. خالد الغندور عن اختيار ديانج رجل الجولة الأولى بدوري WE

ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الأن

موضوعات متعلقة

وصول 13 طبيباً من 4 جامعات للكشف وإجراء العمليات بالمجان لمستشفى العريش

ترشيحاتنا

حسين الشحات يطلب الدعاء لابنة أخيه بالشفاء العاجل

رئيس الوزراء: مصر زادت 60 مليون نسمة خلال 35 سنة

الأمطار تضرب مدن وقرى كفر الشيخ .. ودرجات الحرارة تسجل 24

رئيس الوزراء: نريد الخروج من هذا المؤتمر بتوصيات واقعية قابلة للتنفيذ

مدبولي: معظم آراء مواقع التواصل الاجتماعي مبنية على معلومات غير دقيقة | فيديو

الكل يصارع..مدبولي: مصر من أكثر الدول تأثرا بالأزمة الاقتصادية الحالية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مرعب.. هندي يقبل رأس أكثر أفعى سامة في العالم

أقدم وثيقة عثمانية في دير قبطي.. اكتشاف مذهل للفتوحات الإسلامية

هاني شاكر ونادية مصطفى يشعلان مسرح مهرجان الموسيقى العربية

بعد كشفها سر نحافتها.. ليلى زاهر تغازل جمهورها بإطلالة ملفتة

فيديو

دهشة من ارتفاعه .. كوبري سميرة موسى يثير جدل المواطنين | فيديو

جريت بـ البيجاما في الشارع.. تفاصيل جديدة حول أزمة شيرين عبد الوهاب

ملحن وإعلامية يكذّبان تصريحات حسام حبيب .. فيديو

يا قاطع صلة الرحم وعاصي أبوك.. والد حسام حبيب يفتح النار على نجله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ