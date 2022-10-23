رئيس مدينة العريش يستجيب لشكوى الأهالي بوقف تسريب المياه وغلق بالوعات الصرف

استجاب اللواء أسامة أحمد عَفش، رئيس مركز ومدينة العريش محافظة شمال سيناء، إلى شكوى الأهالي من وجود بالوعات صرف مكشوفة في عدد من شوارع العاصمة العريش، ما يعرض المارة، خاصة الأطفال، إلى الخطر، علاوة على وجود تسريب للمياه من بعض الخطوط، ما يعد إهدارا للمال العام، خاصة أن المحافظة تعتمد على نقل مياه النيل للشرب من محطة القنطرة دشرق.



فريق عمل الطوارئ

وعليه، وجه رئيس مدينة العريش، فريق عمل الطوارئ بالمجلس بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وإغلاق بالوعات الصرف، والعمل على تلافي الخطر الذي يمكن أن يحدث، خاصة للأطفال، وكذلك التنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، بالعمل على وقف تسريب المياه وإصلاح الأعطال بشكل دوري للحفاظ على كميات المياه التي يتم ضخها للأحياء.

وقد تحرك فريق من شركة مياه الشرب بمدينة العريش للاستجابة لشكوى الأهالي.

