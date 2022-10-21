محافظ شمال سيناء يفتتح 40 منزلا بدويا بمدينة الحسنة وقرية القصيمة

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء وسعد خليل بغدادى رئيس مركز ومدينة الحسنة، وجازي سعد، ٤٠ منزل بدوي في مدينة الحسنة وقرية القصيمة، بجانب توزيع عقود المنازل علي المستفيدين.

وأكد المحافظ، أن المنازل ضمن مشروع ٤٠ منزل بدوي "٢٥ بالحسنة - ١٥ بالقصيمة"، والذى نفذه الجهاز المركزى للتعمير بتكلفة ٢٢.٦ مليون جنيه، لافتا الي ان مساحة المنزل ١٢٠ متر مربع "٨٠ متر مبنى - ٤٠ متر حوش".



أعلن المحافظ عن تسليم التجمعات التنمويه بوسط سيناء وعددها ١٠ تجمعات بمركزي الحسنة ونخل للمنتفعين، حيث تم تسليم كل منتفع منزل و٥ أفدنة جاهزة للزراعة، داعيا أبناء سيناء وخاصة أبناء منطقة وسط سيناء الى التقدم للمرحلة الثانية من المشروع والتي سيتم الإعلان عنها خلال الشهور القادمة.

٣٨٨ وحدة إسكان بدوى



بدوره أكد المهندس ناجي إبراهيم رئيس منطقة تعمير سيناء، أنه في قطاع الاسكان البدوى أقيمت خلال الفترة من ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٢ عدد ٣٨٨ وحدة اسكان بدوى شاملة المرافق بتكلفة ١٦٣.٨ مليون جنيها ، وجارى تنفيذ عدد ٧٠ وحدة اسكان بدوى شاملة المرافق بتكلفة ٢٩.٤٥ مليون جنيها خلال خطة العام الجارى واجمالى التكلفة ١٩٣.٢٨ مليون جنيها.

ووجه جازي سعد عضو مجلس النواب، الشكر للجهاز التنفيذي على تنفيذ مختلف المشروعات بمناطق وسط سيناء، مطالبا بتعميم انشاء المنازل البدوية على قري مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء .





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