وكيف تعليم الغربية يتفقد مدارس إدارة شرق طنطا لمتابعة انتظام الدراسة

باشر ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم خلال جولة متابعة تضمنت عددًا من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، للاطمئنان إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس.

كما يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

كما تابع محافظ الغربية مدرسة طنطا الفنية المتقدمة للصناعات النسيجية العسكرية، حيث شهد طابور الصباح ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني، بحضور السيد العميد أحمد فؤاد بكر، القائد العسكري بالمدرسة، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، والتي أشاد بها وكيل الوزارة لما تقدمه من فقرات متميزة، كما أشاد بانضباط جميع الطلاب والتزامهم بالزي المدرسي، وأشاد بجهود المعلمين بالمدرسة.

كما أشاد بنظافة المدرسة وانضباطها فيما توجه وكيل الوزارة لمدرسة الجلاء الثانوية بنين، وأكد على ضرورة تواجد عضو أمن البوابة بدفتر الأمن بجوار بوابة المدرسة الرئيسية، ثم قام بمتابعة الإشراف والفصول.

وشدد وكيل التعليم على ضرورة الالتزام بالزي المدرسي، وقص الشعر بشكل مهذب، كما تم التأكيد على أخصائي التطوير بالمدرسة بضرورة التأكد من وصول الإنترنت المدرسي على جميع أجهزة التابلت لدى الطلاب.

ووجه وكيل الوزارة خلال المتابعة على ضرورة تأمين لوحات الكهرباء بالمدرسة، وسلامة وصلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المعامل، كما أكد على ضرورة زراعة الأشجار بعيداً عن الأسوار بمسافة لا تقل عن نصف متر على الأقل.





كما توجه "حسن" إلى مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وتم متابعة الفصول بالمدرسة، وأشاد بانضباط الفصول وسير العملية التعليمية، وتوزيع التغذية المدرسية والكتب على جميع التلاميذ.

وباشر وكيل الوزارة خلال جولة ميدانية مخزن المديرية لأوراق الامتحانات، حيث اطمأن إلى توفير وسائل الأمن والسلامة من طفايات الحريق وجرادل الرمل وخطوط الحريق وتأمين لوحات الكهرباء، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة منع التدخين والمواقد الكهربائية داخل المخزن.

واختتم وكيل التعليم بالغربية جولة المتابعة ، في مدرسة سيدي مرزوق الابتدائية، حيث تم متابعة الفصول بالمدرسة، وأشاد بانضباط الفصول وسير العملية التعليمية، وتوزيع التغذية المدرسية والكتب على جميع التلاميذ.