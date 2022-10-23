أثناء الأمطار الغزيرة..نفوق حصان بسبب أعمده إنارة مكشوفة بالمحلة ..شاهد

شهدت منطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم نفوق حصان صعقا بالكهرباء، من عمود إنارة، وذلك على خلفية الطقس السيىء الذى شهدته مدن ومراكز المحافظة.



وأفاد شهود عيان أن أن نفوق الحصان عقب غرق الشوارع بمياه الأمطار وحال سيره وجود عمود إنارة بالشارع مكشوف الأسلاك وتجنب الحصان السير بوسط الشارع بسبب برك المياه المنتشرة وتلاصق جسده بالعمود، ما تسبب في نفوقه فى الحال .

كما طالب الأهالي كافة الجهات التنفيذية، بعمل الإصلاحات اللازمة فى العمود، منعا لحدوث كارثة، وصعق أحدهم بالكهرباء وخاصة الأطفال.

كما دفعت مديرية محافظة الغربية، بعدد من سيارات الكسح لإزالة الأمطار المتراكمة، على خلفية سقوط أمطار غزيرة اليوم على جميع مدن وقرى المحافظة، مع انخفاض في درجات الحرارة، مما ادي إلى رفع حالة الطوارئ، استعداد لحدوث أى تطورات أو مشكلات .

كما أعطي الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية توجيهاته إلي رؤساء المدن والأحياء بدائرة المحافظة، بالاشتراك مع مديري فروع شركة المياه على مستوى مراكز المحافظة، بالدفع بسيارات ومعدات الكسح في أماكن تجمعات المياه ، وتوزيع فرق الطوارئ وتمركزها بأماكن تجمع المياه للتعامل معاها وشفط المياه الناتجة من الأمطار.

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