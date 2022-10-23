مصطفى محمد بديلاً.. تشكيل نانت أمام نيس في الدوري الفرنسي

أعلن أنطوان كومباريه، المدير الفني لنادي نانت، تشكيل فريقه لمواجهة نيس، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، في إطار الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

وتواجد نجمنا المصري مصطفى محمد على مقاعد البدلاء لفريق نانت أمام نيس في الدوري الفرنسي.

وجاء تشكيل نانت كالأتي:.

حراسة المرمى: ألبان لافون.

خط الدفاع: دينيس أبياه، أندري جيروتو، نيكولا بالوا، كوينتين ميرلين.

خط الوسط: صامويل موتوسامي، بيدرو شيريفيلا، لودوفيتش بلاس، إجناتيوس جاناجو.

خط الهجوم: موسيس سيمون.

ويحتل فريق نيس المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، بينما يأتي فريق نانت في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط من جدول ترتيب الدوري الفرنسي.