حكم سابق: لاعب الزمالك استحق الطرد امام سيراميكا كليوباترا.. فيديو

قال الحكم السابق توفيق السيد: إن زكريا الوردي لاعب فريق الزمالك كان يستحق الطرد أمام سيراميكا كليوباترا، وتصرف محمد معروف حكم اللقاء "غريب".

وتابع توفيق السيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC: قولًا واحدًا.. زكريا الوردي يستحق الطرد أمام سيراميكا كليوباترا وتصرف معروف غريب، ومحمد معروف من حكام النخبة، وكان يجب عليه لزامًا إشهار البطاقة الصفراء الثانية لزكريا الوردي، ولا بد أن يتبع الحكم القانون في اتخاذ قراراته وليس تعليمات رئيس لجنة الحكام.

سبب فوز الزمالك..

وأكمل السيد: ومن وجهة نظري هذا القرار أثَّر على نتيجة المباراة لأن الزمالك كان سيلعب منقوصًا لمدة 45 دقيقة.

وأتم: حالة زكريا الوردي كانت سهلة، ولا أجد تفسيرًا بشأن تراجع معروف عن طرده.

الزمالك وسيراميكا..



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

أحرز التونسي سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه في شباك سيراميكا كليوباترا في الدقيقة العاشرة من المباراة بعد اختراق من إمام عاشور من الجبهة اليسرى ليلعب الكرة من فوق محمد بسام حارس سيراميكا، ليكملها سيف الجزيري في الشباك، ثم عزَّز التقدم أحمد فتوح بهدف في الدقيقة 87 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.