لكل داء دواء.. فرج عامر يعلق علي فوز الأهلي



علق محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق علي احداث مباراة الاهلي وأسوان وذلك فى تويتة جديدة له عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"



وكتب فرج عامر: "عجبتي فوز الاهلي ولم يعجبني الاداء ، لكن ثقتي في كولر كبيرة وان لكل داء دواء ولكل حدث حديث ولكل مباراة رجالها ، وواثق بانة قادر علي معالجة الأخطاء الفردية.

وتابع: "واثق في رجال الاهلي انهم لاعبوا بطولات ، وأحترم ربيع ياسين مدرب عملاق وخبرة هايلة وقدم اسوان بشكل لم نراه من قبل بالتوفيق في اللي جاي"

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الأهلي ضد أسوان

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، في الفوز على نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.