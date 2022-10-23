4 أضعاف اللي بعده.. فرج عامر يكشف قيمة البث الفضائي للنادي الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق، قيمة البث الفضائي للنادى الأهلي خلال الموسم الحالي، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب فرج عامر فى تدوينة له: "البث الفضائي للأهلي تجاوز ٨٠٠ مليون جنيه وهو أربع أضعاف النادي التالي له في الدوري المصري في البث الفضائي".

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وكانت شركة "اتصالات مصر" أعلنت الأربعاء الماضي، فوزها برعاية قميص الأهلي لمدة أربع سنوات.

كما أعلن النادي الأهلي عن تعاقده مع "بنك أبو ظبي الأول مصر" لمدة أربع سنوات قادمة "الراعي والبنك الرسمي للنادي الأهلي".

ويلتقى قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري يوم 28 أكتوبر الجاري، على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.