عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق قوي من فرج عامر بعد خسارة ليفربول من نوتينجهام

فرج عامر
فرج عامر

عبر فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق ، عن حزنه الشديد بعد خسارة ليفربول الانجليزي من نظيره نوتينجهام فورست بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من مسابقة الدوري الإنجليزي.


وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "للاسف ليفربول في النازل من مباراة لأخرى ، عكس ما نتمناة"

IMG_٢٠٢٢١٠٢٢_١٧١١٢٢
IMG_٢٠٢٢١٠٢٢_١٧١١٢٢


خسر فريق ليفربول أمام مضيفه نوتينجهام فورست، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت منذ قليل على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف نوتينجهام والمباراة الوحيد عن طريق النيجيري تايوو اونيى في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول، لكنه لم يسجل للمباراة الثانية على التوالى.

وتجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما  رفع نوتينجهام رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

 

 

 

الدوري الإنجليزي ليفربول الانجليزي خسارة ليفربول رئيس نادي سموحة النجم المصري محمد صلاح مسابقة الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

حطمت زوجتك بجهلك.. تصريحات صادمة من والد حسام حبيب ضد ابنه

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

فرج عامر: كهرباء بالسوبر المصري في أبو ظبي

ترشيحاتنا

حق الوطن .. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة

الأهلي يتأخر أمام ماجديبورج فى الشوط الأول بنصف نهائى مونديال اليد للأندية

أوريجي يقود تشكيل ميلان أمام مونزا في الدوري الإيطالي

في ملعب كورة.. الشرطة الإسرئيلية تطلق النار على شاب فلسطيني في القدس

راشفورد يقود تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

الصين .. سبب صحي وراء إخراج الرئيس السابق بشكل مثير من مؤتمر الحزب الحاكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوري ولا عراقي.. قصة زواج محمد من ابنة حاكم كندي يهاجم اللاجئين| صور

أوعى تشتريها .. هذه العدسات اللاصقة تسبب العمى

اعترافات النجمات بـ تعرضهن للتحرش.. ثراء جبيل: شعرت بالانتهاك.. ونيكول سابا: استغل غياب والدي.. ومايا دياب: انهرت بشدة.. ونجلاء بدر: واجهته 3 مرات

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تكشف عن رشاقة ليلى أحمد زاهر.. شاهد

فيديو

شيرين استنجدت بيا.. حسام حبيب يتحدث عن الإدمان وعلاقته بالطلاق وحجم ثروته|فيديو

سب وتهديدات.. علاقة الموديل "حبيبة" بأزمة حسام حبيب مع شيرين

في اليوم العالمي للتأتأة.. ما هي أعراضه وطرق علاجه؟.. تغطية خاصة

لابسة عباية في الشارع .. مفاجأة جديدة في أزمة احتجاز شيرين بمصحة نفسية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ