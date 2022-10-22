تعليق قوي من فرج عامر بعد خسارة ليفربول من نوتينجهام

عبر فرج عامر رئيس نادى سموحة السابق ، عن حزنه الشديد بعد خسارة ليفربول الانجليزي من نظيره نوتينجهام فورست بهدف وحيد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك "للاسف ليفربول في النازل من مباراة لأخرى ، عكس ما نتمناة"

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خسر فريق ليفربول أمام مضيفه نوتينجهام فورست، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت منذ قليل على ملعب سيتي جراوند، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف نوتينجهام والمباراة الوحيد عن طريق النيجيري تايوو اونيى في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

وشارك النجم المصري محمد صلاح أساسيا في تشكيل ليفربول، لكنه لم يسجل للمباراة الثانية على التوالى.

وتجمد رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما رفع نوتينجهام رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.