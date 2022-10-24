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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم دولي يكشف مدى صحة هدفي سيراميكا كليوباترا في الزمالك.. فيديو

صدى البلد

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق أن زكريا الوردي لاعب فريق الزمالك كان يستحق الطرد في مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الممتاز .

 

وقال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "إلغاء هدفي سيراميكا في الزمالك "قرار صائب من جانب حكم المباراة ويجب الإشادة بذلك".

 

وأضاف: "زكريا الوردي لاعب فريق الزمالك كان يستحق الطرد أمام سيراميكا وهدف سيراميكا الملغي "الأول" في الزمالك تسلل واضح ".

 

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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا للهزيمة أمام الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز. 

الهزيمة جمدت رصيد سيراميكا كليوباترا عند 3 نقاط في المركز الثاني مؤقتا بعد أن كان متصدرا للجدول بعد نهاية الاسبوع الاول كونه الفريق الوحيد الذي حقق الفوز بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى.

وارتفع رصيد الزمالك عند 6 نقاط في صدارة ترتيب مسابقة الدورى المصرى. 

وجاء الهدف الأول بعد عرضية متقنة من إمام عاشور داخل منطقة الجزاء ليحولها سيف الدين الجزيري رأسية داخل الشباك معلنا تقدم الزمالك بالهدف الأول في الدقيقة.

وسجل الهدف الثاني أحمد فتوح بعدما انطلق بسرعته تجاه المرمى وسدد بيمناه من على حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس محمد بسام داخل الشباك في الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

وشهدت مباراة  سيراميكا كليوباترا والزمالك ، إلغاء هدفين لـ أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق.

 

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