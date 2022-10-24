قبل مباراة السوبر أمام الزمالك.. فرج عامر يوجه للاعبي الأهلي

حرص محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة على دعم النادى الاهلي قبل مبارة السوبر المصرى امام نادى الزمالك يوم الجمعة القادمة، والذي سيقام على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.



وكتب فرج عامر عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كاس السوبر يا أهلي".

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ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري، في إطار نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، في الفوز على نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد.