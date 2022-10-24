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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

كواليس جلسة كولر مع ثلاثي الأهلي.. وموقف البرتغالي من ضم أحمد حجازي.. فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس جلسة مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الاهلي، مع ثلاثي الفريق، وموقفه من ضم أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي.


وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، كولر عقد جلسة مع لاعبي الأهلي، رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومصطفي سعد ميسي، وطالبهم بالابتعاد عن السوشيال ميديا والتدريب بشكل مستمر، بعدما لاحظ حالة الحزة علي اللاعبين في التدريبات الأخيرة.


وأضاف شبانة، وأنا أقول للاعبي الأهلي: “لا توهموا نفسكم بمثل هذه الأمور مازال الوقت مبكرًا والموسم في بداياته ومن الممكن أن تتغير الأمور بين يوم وليلة”.

كولر يرفض التعاقد مع اي مدافع.. 

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وأكمل شبانة: “كولر يرفض التعاقد مع أي مدافع في الوقت الحالي، وعرض عليه البعض التعاقد مع أحمد حجازي في انتقالات يناير لكن الرجل حدد احتياجاته يريد جناح سوبر ورأس حربة أيضًا، ولا يرغب في ضم مدافعين بالوقت الحالي”.

 
وواصل شبانة: “كهربا يقترب من سداد الغرامة، والمشاركة مع الأهلي، واللاعب يتدرب بشكل جيد، وسيكون من مفاجآت الأهلي في الفترة المقبلة”. 

 

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