كأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر للكرة الشاطئية يواجه أوغندا اليوم

يلتقى اليوم الإثنين منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي نظيره منتخب أوغندا فى إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في موزمبيق، بمدينة فيلانكولوس.

وخسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام منتخب السنغال بنتيجة 6/4 في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لبطولة إفريقيا لكرة القدم الشاطئية

وجاءت نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1/1 بين منتخب مصر للكرة الشاطئية ونظيره منتخب السنغال فى الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في موزمبيق، وتحديدا بمدينة فيلانكولوس.

وكان منتخب مصر للكرة الشاطئية حقق الفوز على منتخب مدغشقر بضربات الترجيح بنتيجة 4/3 بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 4/4.

تقدم منتخب السنغال 0/1 فيما تعادل الهداف القدير حسام باولو لمنتخب مصر للكرة الشاطئية 1/1 في الشوط الأول.

وانتهي الشوط الثاني بين منتخب مصر للكرة الشاطئية ونظيره منتخب السنغال بالتعادل الإيجابي 4/4 .

وتلقى منتخب مصر للكرة الشاطئية خسارة امام نظيره منتخب السنغال فى الشوط الثالث بنتيجة 6/ 4.

إصابة قوية

ويترأس محمد أبو الوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على منتخب مصر للكرة الشاطئية، بعثة الفراعنة في موزمبيق.

واطمأن الدكتور هاجد هانى، رئيس الجهاز الطبى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، على سلامة محمد السيد، حارس مرمى المنتخب، عقب الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة مدغشقر، وأصبح جاهزا للمشاركة في مباراة اليوم طبقا للرؤية الفنية للمدير الفني مصطفى لطفي.

مسحة طبية

وأجرى منتخب مصر للكرة الشاطئية مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا تحت إشراف الدكتور ماجد هانى، رئيس الجهاز الطبي، قبل المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في موزمبيق.

وتضم قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية كلا من زيزو الصباح ومحمد السيد وإبراهيم حسن ومصطفى سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومحمد عبد النبي وأحمد الشحات ومصطفى صاصا وإسلام أحمد وعبد الرحمن الشافعي وهيثم كوستا والحسيني طه وحسام باولو وإسماعيل بهجت.

أزمة بسبب المنتخب

هدد باسم عادل، عضو مجلس إدارة نادى “إيسترن كومباني”، والمشرف العام على قطاع الكرة، الحسينى طه، كابتن الفريق، بتوقيع عقوبات وخصومات مالية كبيرة بسبب سفره مع منتخب مصر للكرة الشاطئية لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في موزمبيق.

وطالب باسم عادل اللاعب بترك المنتخب الوطني ومغادرة البعثة المتواجدة حالياً في موزمبيق أو الوقوع تحت طائلة الخصومات والعقوبات، رغم وجود استدعاء رسمى للاعب من اتحاد الكرة وصل “إيسترن كومباني” قبل سفر المنتخب الوطني إلى كأس الأمم الأفريقية.