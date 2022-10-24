السفير العماني لدى البحرين: زيارة السلطان هيثم للمملكة تعزز القواسم المشتركة

أكد سفير سلطنة عمان لدى البحرين فيصل بن حارب البوسعيدي، أن الزيارة التاريخية للسلطان العماني هيثم بن طارق إلى المملكة تأتي تأكيدًا لأواصر العلاقات الأخوية، وتعزيزًا للقواسم المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين منذ عصور.

وقال السفير العماني - في تصريح لوكالة أنباء البحرين "بنا" اليوم /الاثنين/ - "إن الزيارة تؤسس لمرحلة واعدة من البناء الجاد والتعاون المثمر المشترك في مختلف المجالات، فضلا عن أنها ستشكل منعطفًا هامًا في طبيعة العلاقة والتعاون الثنائي بين البلدين".

وأضاف سفير سلطنة عمان أن العلاقات البحرينية العمانية نموذجًا يحتذى به، ولذا يحرص المسؤولون في البلدين على ترجمة هذا الترابط بتعزيز أوجه التعاون والتنسيق في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وبما يعزز ويعمق المصالح المشتركة للشعبين.

وأشار إلى انعقاد دورات اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين بصفة مستمرة لتؤطر التعاون القائم، وتفتح المزيد من الفرص أمام هذا التعاون، لتستمر العلاقة بين البلدين ولتأخذ أبعادها في ظل ما يجمع بينهما من معطيات الموقع الجغرافي والدين والعروبة والثقافة المشتركة، بالإضافة إلى التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين غرفتي التجارة والصناعة بالبلدين، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية؛ بما يعكس رغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتحفيز فرص تبادل الاستثمارات، والدفع بها نحو آفاق أرحب، بما يلبي الطموحات المشتركة.

ويصل السلطان العُماني، في وقت لاحق من اليوم، إلى البحرين، في زيارة تستغرق يومين تلبية لدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث سيجري الجانبان مباحثات حول العلاقات الوثيقة بين البلدين الخليجيين.

