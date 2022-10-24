عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 26 مركبة مخالفة في حملات بشوارع الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

بنك الدم يوجه الشكر لمحافظ الغربية على دعمه أثناء أزمة الخزانات

تلقي اللواء محمد عمار ، مدير أمن الغربية، اليوم الاثنين، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا خلال 24 ساعة، وتم ضبط 26 مركبة مخالفة والتحفظ عليها.

وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتي بشوارع الغربية لخلافات عائلية

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الغربية محافظ الغربية خلافات سيارات قائدي السيارات توك توك الحملات المرورية الحركة المرورية التوك توك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

إصابة نجم الفريق.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل مواجهة الزمالك بالسوبر

17 مليون دولار| نوال الزغبي : الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

الكيلو بـ27 جنيه|مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

فلوس الغرامة مجهزتش.. تضاؤل فرص لحاق كهربا بالسوبر المصري بين الأهلي والزمالك

5 مشاهد مؤثرة في محاكمة عريس الإسماعيلية المتهم بالاعتداء على زوجته.. صور وفيديو

حكم دولي يحسم الجدل حول ركلة جزاء الأهلي أمام أسوان.. فيديو

موضوعات متعلقة

بنك الدم يوجه الشكر لمحافظ الغربية على دعمه أثناء أزمة الخزانات

ترشيحاتنا

الشهابى: الإفراج عن زياد العليمى يؤكد أن الحوار الوطنى يفتح طاقات ضوء مبهرة

مصرع 8 عمال .. الصور الأولي لـ حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بالبحيرة

مفاجأة .. ناقد رياضي : لاعبو الزمالك سبب معاناته الفترة المقبلة | فيديو

أحدهما معشوق الجماهير .." مفاجأة " نجما الزمالك ينتقلان إلى نادي درجة رابعة

مع مخاوف رفع الفائدة .. هبوط تاريخي في أسعار الذهب العالمية

مصر حاضرة | انطلاق أعمال مؤتمر المجلس العالمي والأفريقي للمطارات بالمغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان يستغيث ببائعة الخضار.. ماذا قال جيران المتهمة بتعذيب ابنها بالدقهلية؟

بدون ماكياج .. فرح الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام | شاهد

مفعولها سحر.. أطعمة لا تنسى تناولها قبل العلاقة الزوجية

طردوني عشان عندي ضمير.. عاملة تكشف كوارث مرعبة عن العصائر الفريش بالمحلات

فيديو

عيب كده.. هجوم ناري من محمود سعد على والد حسام حبيب.. شاهد

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

قسما بالله لم أتحدث كذبا.. تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ