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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحدهما معشوق الجماهير .." مفاجأة " نجما الزمالك ينتقلان إلى نادي درجة رابعة

أيمن حفني
أيمن حفني

اقترب أيمن حفني نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من الانضمام إلى دياموند أحد أندية دوري القسم الرابع خلال الفترة الحالية.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من نادي دياموند مع أيمن حفني ورحب باللاعب للنادي خاصة في ظل خروجه من الزمالك بشكل نهائي بناء على قرار فيريرا المدير الفني .

وكان دياموند قد أعلن قبل عدة أيام  ضم أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق ، لتدعيم صفوفه والعمل على التأهل إلى الدرجات الأخرى الثالثة والثانية والأولى .

ويعد أحمد جعفر أحد هدافي نادي الزمالك السابقين ونجح في إحراز العديد من الأهداف خلال مشاركته مع الفارس الأبيض بالبطولات المختلفة .

ويتمتع أيمن حفني بشعبية كبيرة لدى جماهير الزمالك والذي تم إطلاق العديد من الأسماء والألقاب عليه وعلى رأسها “ الحاوي ” . 

أيمن حفني نادي الزمالك دياموند نادي دياموند احمد جعفر

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