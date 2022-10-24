الرئيس الشرفي للكرامة يثمن قرار العفو عن زياد العليمي: خطوة إيجابية

أشاد المهندس محمد سامي، الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، عضو لجنة الخمسي، بقرار العفو عن زياد العليمي، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال “سامي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن قرار العفو عن زياد العليمي خطوة إيجابية انتظرناها وطالبنا بها كثيرًا، ومن الجيد والمبشر الاستجابة لمطالب القوى السياسية والعفو عن “العليمي”.

وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر منذ قليل القرار الجمهوري ٥١٠ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن زياد العليمي وذلك استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة العفو الرئاسي.

ويأتي ذلك القرار استكمالاً لدعوة الرئيس السيسي بتفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي.

وكانت قد توجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، لإصداره قرارا جمهوريا بالعفو عن زياد العليمي استجابة لدعوات القوى السياسية وتنيسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودعما للجنة العفو الرئاسي.

وصمنت التنسيقية موقف الرئيس الذي يؤكد حرصه الدائم علي وحدة الصف المصري دون النظر لأية اختلافات أيديولوجية أو فكرية.

كما تؤكد التنسيقية أن صدور هذا القرار في مثل ذلك التوقيت الذي تستعد فيه البلاد للحوار الوطني الشامل هو رسالة من القيادة السياسية بدعمها الكامل للحوار وبتلبية كافة المطالب المشروعة للجميع .