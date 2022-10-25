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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طردها أشقاؤها وطلقها زوجها.. القصة الكاملة لمعاناة سيدة في أسوان مع أسرتها

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

عانت في حياتها بعد وفاة والديها " أبيها وأمها " حيث طردها أشقاؤها ، وكان السبيل الوحيد لها هو أن تتزوج حيث كانت تحلم ، ويراود أحلامها وطموحها بأن تتزوج من شخص يعوضها عن سنين الحرمان والجفاء ، والمآسى التي عانت فيها في حياتها ، هذا هو ما ترويه سيدة من محافظة أسوان   تدعى" ع . ل " 35 سنة .

وعن تفاصيل وكواليس قصة السيدة " ع . ل " تروى لنا المحامية بالإستئناف العالى ومجلس الدولة فاطمة حسن بأنها توجهت هذه الزوجة إلى محكمة الأسرة، وكان طلبها متمثلاً في طلب رفع الدعاوى الخاصة بالمتعة والعدة ومؤخر الصداق ، ونفقة للصغار وإيجار مسكن ، وأخر للحضانة ، بجانب فرش وغطاء ، والمطالبة بمنقولاتها الزوجية .

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الدموع تنهمر من عينيها

وتسرد هذه السيدة " والدموع تنهمر من أعينها " بأن قصتها تتجسد فى أن والدها ووالدتها متوفين ، وقام أخوتها ببيع البيت الخاص بهم ، وكل واحد آخذ نصيبة ، ثم قاموا بطردها ، وأضطرت لإستئجار شقة لتقيم بها ، ومن فضل ربنا عليها بأنها موظفة ، وعلى هذا الأمر فقد قامت بالعيش بمفردها إلى أن كرمها ربنا سبحانه وتعالى بعريس ، ففرحت بذلك الأمر ، وخاصة أن هذا العريس شخصية مرموقة ومشهورة وغنى ، فهو رجل به كل المواصفات التى تتمناها أي فتاة ، وبالفعل تم الزواج ، ولكنها تفاجأت بعد زواجها ، بأن زوجها متزوج بزوجة أخرى ، وله أولاد .

وأشارت السيدة المغلوبة على أمرها بأنها عندما علمت بزواج زوجها بزوجة أخرى ، فقال لها هذا الزوج أنتى ليكى بيتك ، وأنه يرغب في عدم إخبار زوجته الأولى بهذه الزيجة الثانية .

وأكملت بأنه حدث موقف أظهر زواجى منه لزوجته الأولى وأولاده ، والذى تمثل في أن أبنه الكبير تم طلبه للجيش ، فتقدم لعمل قيد عائلى ، ليتفاجئ هو ووالدته أن له أخ ، وزوجة أب ، وعليه فقد جن جنون زوجته الأولى ، بأنه خبأ عليهم زواجه بأخرى لفترة ، وأن زوجها لم يصون العشرة بينهما ، لأنها وقفت معه في حياته ، وتحملت معه الكثير ، فقالت له زوجته الأولى " كلمة واحدة " طلق زوجتك الثانية .

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محكمة الأسرة 

وأضافت بأنه على التو خاف على بيته وأسرته ، وطلق زوجته الثانية ، وأرسل لها قسيمة الطلاق حتى دون أن يناقشها أو يبقى لها ثمة أسباب ، فما كان لها ، إلا أن تلجأ لمحكمة الأسرة ، وتطلب هذه الطلبات في دعاوى رسمية لضمان حقوقها ، وحقوق أبنها .

وأوضحت المحامية فاطمة حسن بأن الحقوق المترتبة للسيده علي الطلاق بإرادة الرجل المنفرده تتمثل في نفقه المتعة ، ونفقه العدة ، ومؤخر الصداق ، بالإضافه إلى حقوق الصغار وهي نفقات الصغار أجر مسكن ، وأجر حضانه ، وأجر رضاعه ، ونفقه فرش وغطاء ، ونفقه تعليم .

 

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