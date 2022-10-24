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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 20 كرسى متحرك وماكينات خياطة وأفران لذوى القدرات الخاصة والمعيلات بأسوان

محافظ أسوان
محافظ أسوان

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم 10 كراسى متحركة لذوى القدرات الخاصة ، بالإضافة إلى 5 ماكينات خياطة ، وأيضاً 5 أفران لإنتاج المخبوزات المختلفة على السيدات المعيلات لأسرهن وذلك ضمن الجهود المبذولة لتمكين المرأة بحضور أحمد عزاز وكيل وزارة القوى العاملة بأسوان ، والمستشار حازم فؤاد ممثلاً لوزير القوى العاملة حسن شحاتة.

ويأتي ذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وعلى هامش قيام وزارة القوى العاملة ومحافظة أسوان بتنظيم ملتقى التوظيف الذى يستهدف توفير 280 فرصة عمل بمختلف المؤهلات الدراسية من سن 20 سنة إلى 45 سنة داخل 11 منشأة متعددة الأنشطة بالقطاع الخاص .

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 فرص عمل

محافظ أسوان يسلم 20 كرسى متحرك وماكينات خياطة وأفران لذوى القدرات الخاصة والسيدات المعيلات

وقد أشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزارة القوى العاملة من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص .

ولفت المحافظ إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية " حياة كريمة ، وتحيا مصر ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل " ، بالإضافة إلى المشروعات الجارية في قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وإزدواج الطرق وغيرها .

ومن جانبه أوضح أحمد عزاز بأن ملتقى التوظيف الذى تم تنظيمه اليوم سيوفر فرص عمل في المجالات السياحية والخدمات البيئية والمالية ، والأمن والنظافة ، والدعاية والإعلان ، والتجارة العامة ، بجانب التأمينات على الحياة ، والسوبر ماركت ، والتجارة والإستثمار الزراعى ، بالإضافة إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر .

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 التسجيل الإلكترونى

محافظ أسوان يسلم 20 كرسى متحرك وماكينات خياطة وأفران لذوى القدرات الخاصة والسيدات المعيلات

وأشار وكيل وزارة القوى العاملة إلى أنه تم فتح التسجيل الإلكترونى على الصفحة الرسمية لمديرية القوى العاملة بأسوان من اليوم ، ولمدة أسبوع الخاص بملتقى التوظيف من أجل تخفيف مشقة التنقل والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل ، علاوة على عدم التكدس والزحام .

وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة أحد العاملين بإدارة النقل الداخلى للنيابة العامة ، مع إجراء التحليل الخاص بالكشف عن المخدرات وذلك لعدم إلتزامه بالتواجد في موقع عمله .

وكان محافظ أسوان خلال جولته الميدانية الصباحية قد رصد محافظ أسوان لأحد العاملين بإدارة النقل الداخلى بالتواجد داخل موقف سيارات السيرفيس الخاصة بطلاب جامعة أسوان أمام إستاد أسوان الرياضى على الرغم من أن هذا الموقع خارج ، ولاسيما أنه تم تحذيره من قبل بعدم التواجد فى موقف السرفيس ، لأن ذلك يضعه فى دائرة الشبُهات .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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