صحة أسوان توقع الكشف الطبى على 2521 مواطنا بقرى كلابشة والمنشية بحرى

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم مديرية الشئون الصحية قافلة طبية للكشف المجانى بقرية كلابشة التابعة لمركز أسوان، وقرية المنشية بحرى بمركز كوم أمبو، وذلك ضمن المحور الصحى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين فى كل منطقة وقرية وقد شملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية.

القوافل الطبية

القوافل الطبية المجانية بقرى أسوان

وقال إيهاب حنفى إنه تم إجراء الكشف الطبى على 2521 مواطنا ومواطنة مجاناً، وتقديم مختلف الخدمات العلاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وصرف الأدوية المجانية أيضاً، مع عقد ندوات توعية للأهالى تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الصحة بأسوان.

كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعطى تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية، وكافة الجهات المختصة لإزالة مختلف أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الرى سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو فى المهد أو التى يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضى أملاك الدولة.

يأتي ذلك استكمالاً لجهود الأجهزة المعنية المتعلقة بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 20 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.



جهود المحليات

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة أن يتوازى مع ذلك قيام المحليات بتنفيذ أعمال رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، بجانب القيام بمراجعة تراخيص المحلات والأنشطة التجارية المختلفة ، والتفاعل مع أى شكاوى أو مطالب جماهيرية أولاً بأول.

وفى هذا الإطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى حملة إزالة للتعديات بمناطق عمارات التجاريين وتقسيم إيديال بطريق السادات بمساحة 15 ألف و 500 م2 وذلك وسط مشاركة للقوات الشرطية بقيادة اللواء أيمن خلاف مساعد مدير أمن أسوان ، بجانب العاملين بالوحدة المحلية برئاسة محمود بهاء نائب رئيس المدينة ، وأشراف جلال نائب رئيس حى جنوب ، ومسئول الأملاك محمود حلمى ، وأيضاً مسئول التنظيم إيهاب عبد القادر مدعومين بالمعدات الثقيلة والسيارات ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.