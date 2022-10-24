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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: سرعة إصلاح خط الطرد بالكرور ومياه الشرب بخور عواضة

محافظ أسوان يوجه
محافظ أسوان يوجه لسرعة إصلاح خط الطرد بالكرور وخط مياه الشرب

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان  أعمال الإصلاح للكسر الذى تعرض له خط طرد محطة 11 بالكرور أمام حديقة فيله .

حيث شدد اللواء أشرف عطية على الإسراع فى تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة لإعادة تدفق مياه الشرب للأحياء والمناطق السكنية التى تم قطع المياه عنها والواقعة على طريق السادات ، لحين إصلاح الخط بشكل كامل ، مع إيجاد خطة بديلة لتسهيل الحركة المرورية على طريق فيله / الشلال .

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كسر مفاجئ بخط مياه

محافظ أسوان:يوجه لسرعة إصلاح خط الطرد بالكرور وخط مياه الشرب بخور عواضة

فيما وجه المحافظ بضرورة الإسراع فى إصلاح خط مياه الشرب الرئيسى بمنطقة خور عواضة بقطر 8 بوصة ، والذى تعرض للكسر المفاجئ أيضاً ، مشدداً على سرعة الإصلاح وتلبية إحتياجات المواطنين من مياه الشرب فى المناطق السكنية المتضررة حيث تم توزيع عدد من السيارات وفناطيس المياه على بعض المناطق الأخرى .

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضروة إستجابة الأهالى لسرعة تنفيذ مشروع الخط البديل بتكلفة 25 مليون جنيه والذى سيمتد من محطة رفع نجع المحطة بطول 1.5 كم إلى رفع الكرور بقطر 400 مللى للقضاء على مشكلة تكرار الكسور بخط الطرد القديم ، وتخفيف الضغوط بشكل كامل ، وخاصة أنه سيسبق تنفيذ هذا المشروع عملية رفع كفاءة محطة نجع المحطة لتصل طاقتها إلى 200 لتر / ثانية ، بدلاً من 30 لتر / ثانية ، كما أن الخط الجديد لن يؤثر على أى منشآت أو منازل فى مسار تنفيذه ، كما روعى أن يكون من مادة البولى إيثلين المرنة والمقاومة للكسر والقادرة على أى ضغوط.

وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إحالة أحد العاملين بإدارة النقل الداخلى للنيابة العامة ، مع إجراء التحليل الخاص بالكشف عن المخدرات وذلك لعدم إلتزامه بالتواجد في موقع عمله .

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تحقيق الانضباط والسيطرة المرورية

محافظ أسوان:يوجه لسرعة إصلاح خط الطرد بالكرور وخط مياه الشرب بخور عواضة

وكان محافظ أسوان خلال جولته الميدانية الصباحية قد رصد محافظ أسوان لأحد العاملين بإدارة النقل الداخلى بالتواجد داخل موقف سيارات السيرفيس الخاصة بطلاب جامعة أسوان أمام إستاد أسوان الرياضى على الرغم من أن هذا الموقع خارج ، ولاسيما أنه تم تحذيره من قبل بعدم التواجد فى موقف السرفيس ، لأن ذلك يضعه فى دائرة الشبُهات .

وكلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ، ومراجعة مواقف السيرفيس لتحقيق الإنضباط  والسيطرة المرورية الكاملة عليه .

وكان قد قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إستبعاد مجمع مدارس محمد مكاوى يعقوب للغات الإنجليزى التجريبية من مسئولية الإدارة ، علاوة على التحقيق مع وكلاء المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية بالمجمع لعدم قيامهم بالمسئوليات الموكله لهم وذلك ترسيخاً لمبدأ الثواب والعقاب.

محافظ أسوان:يوجه لسرعة إصلاح خط الطرد بالكرور وخط مياه الشرب بخور عواضة
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