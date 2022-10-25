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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو تتعاون مع أمازون ويب لإدارة البيانات بشكل آمن.. تفاصيل

شركة بي إم دبليو
شركة بي إم دبليو تتعاون مع خدمات أمازون ويب

كشفت شركة بي إم دبليو وخدمات أمازون ويب عن تعاون مشترك لتطوير تقنيات سحابية مبتكرة، للحصول علي اعلى قيمة لأضخم بيانات، وذلك بهدف دعم التطور الرقمي لطرازات بي إم دبليو القادمة.

شركة بي إم دبليو تتعاون مع خدمات أمازون ويب 

وتتعاون الشركتان على تطوير حلول سحابية تجارية جاهزة لإدارة البيانات بشكل آمن بداية من عام، وتحتفظ مجموعة بي إم دبليو بالسيطرة الكاملة والحصرية على كافة البيانات، بحسب قائمة حماية البيانات في الأسواق المعنية.

ووصل عدد سيارات بي إم دبليو المتصل بالخدمات السحابية إلي حوالي 20 مليون سيارة في أكثر من 50 دولة وفي منطقة الشرق الأوسط.، وتقوم سيارات بي إم دبليو بإرسال حوالي عشر مليارات استفسار في اليوم الواحد إلى "الواجهة الخلفية" وهي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في السحابة لتشغيل وإدارة وظائف السيارة المتصلة بالسحابة .

شركة بي إم دبليو تتعاون مع خدمات أمازون ويب 

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وتقدم البيانات بمساعدة سائق السيارة من خلال وظائف مساعدة السائق، وتوجيه المسار المحسن للشحن، والتحديثات الهوائية، ومستشعرات اكتشاف المخاطر على الطريق.

شركة بي إم دبليو تتعاون مع خدمات أمازون ويب

اتخذت شركة بي إم دبليو خطوات لضمان حماية بيانات العملاء ومعالجتها بشكل آمن، وفي هذا التعاون الأخير، ستحتفظ  بي إم دبليو مرة أخرى بالسيطرة الحصرية على البيانات، وتوفر خدمات أمازون ويب AWS البنية التحتية والخدمات السحابية دون الوصول أو رؤية البيانات والملفات التي أنشأتها  شركة بي إم دبليو .

وفي ذلك السياق أوضح نيكولاي كرامر، نائب رئيس منصات توصيل المركبات قائلا "نمتلك في الوقت الراهن حوالي 20 مليون مركبة متصلة على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، وعند إطلاق "Neue Klasse"، ستقوم منصتنا السحابية الخارجية بالمعالجة، والمدعومة من خدمات أمازون ويب AWS، لما يقارب ثلاثة أضعاف حجم بيانات السيارة مقارنة بالجيل الحالي من طرازات BMW، وبالتعاون مع خدمات أمازون ويب AWS سنواصل إنشاء حلول مبتكرة، ما يسمح لنا بتطوير وظائف جديدة قائمة على البيانات وإتاحتها للعملاء بشكل أسرع".

واختتم قائلا "بوابة الخدمة الذاتية لمطوري مجموعة BMW في المستقبل، العمل على تحسين وظائف العملاء استناداً إلى البيانات المتوفرة، مثلاً يمكن الحصول على البيانات اللازمة عند الطلب ببضع نقرات فقط.، وعبر استخدام خدمات أمازون ويب AWS وبوجود بنية تحتية موثوقة، ستعمل البوابة بكفاءة وسلاسة، ما يسمح لمهندسي وخبراء البيانات في مجموعة BMW بالتركيز على محتوى البيانات وجودتها، بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير البيانات أيضاً لأطراف ثالثة بناء على موافقة العميل  للتطبيقات الممكنة "معلومات عن BMW وMINI CarData".

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