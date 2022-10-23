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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سكودا أوكتافيا تتحول إلى بي إم دبليو باستخدام الشريط اللاصق .. صور

سكودا تتحول إلي بي
سكودا تتحول إلي بي ام دبليو بسبب الشبك 

تتميز إصدارات شركة بي ام دبليو علي مدار تاريخها بالشبك الأمامي ، حيث إن الشبكة الأمامية لسيارات بي إم دبليو ألهمت مالك سيارة سكودا أوكتافيا  في بولندا لتحويل سيارته إلى بي ام دبليو باستخدام الشريط اللاصق.

سكودا تتحول إلي بي ام دبليو بسبب الشبك 

كل ما احتاج إليه الشخص البولندي صاحب سيارة سكودا أوكتافيا  هو شارة بي ام دبليو الأصلية وقطع من شريط لاصق فضي من أجل هذا التحويل، وتتميز شبكة الجيل الأول من سيارة سكودا أوكتافيا بشكلها المستطيل وحوافها السميكة المصنوعة من الكروم.

سكودا تتحول إلي بي ام دبليو بسبب الشبك 

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حيث إن تقسيم الشبكة الأمامية لسيارة سكودا أوكتافيا إلى نصفين بشريط بلون جسد السيارة أدي إلى إخفاء شعار سكودا ويجعلها تشبه بي ام دبليو الفئة الثالثة E36، ويساعد في ذلك المصابيح الأمامية الصندوقية وغطاء المحرك المنحوت لسيارة سكودا .

سكودا

وفي ذلك السياق أوضح مالك السيارة صموئيل مسار قائلا " قمت بإضافة الشريط اللاصق لمجرد التسلية، ومع ذلك، وتركته على السيارة لبضعة أيام، وتعتبر أوكتافيا واحدة من نماذج سكودا الأولى والأكثر نجاحا التي تم تطويرها تحت ملكية مجموعة فولكس فاجن.

سكودا تتحول إلي بي ام دبليو بسبب الشبك 

الجدير بالذكر أن صموئيل مسار من أشد المعجبين بالعلامة التجارية التشيكية، حيث يمتلك أربع سيارات منهم، وأقدم واحدة هي سكودا 120 L، وفافوريت وفيليسيا، وبالطبع أوكتافيا كومبي الأحدث الذي قام بتحويلها.

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